¿Leyenda de América se iría a Tigres?

Este sábado el conjunto de Tigres se midió ante Cruz Azul en su penúltimo partido del torneo después de que quedaran eliminados de la Liguilla. Los problemas en el equipo vienen de raíz y una de las figuras del americanismo fue vista en el partido en el Estadio Universitario, lo que encendió varias luces verdes en cuestión directiva.

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¿De América a Tigres?

Los cambios que espera la afición para que el equipo retome la senda del triunfo podrían estar ligados con este personaje y es que se le vio a Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo de los felinos, acompañado de Pável Pardo, exjugador y leyenda del Club América, por lo que las especulaciones comenzaron a darse en la UANL.

Hay que mencionar que hasta el momento Víctor Manuel Vucetich se desempeñaba como Director Técnico, como vicepresidente deportivo y como director deportivo, por lo que era mucho para una sola persona y el primero y el tercer cargo tendría que cederlo, por lo que este último sería precisamente para el cual estaría pensado Pardo.

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El también exseleccionado nacional ha buscado desempeñar su carrera en el extranjero encargándose de proyectos como director deportivo, por lo que es algo que no ha podido hacer en la Liga MX y ya ha mencionado en anteriores ocasiones que sí busca esta oportunidad en el futbol mexicano, siendo una opción así para Tigres.

¿Qué opciones busca la afición?

Ante este rumor, los aficionados no se han mostrado muy emocionados por ello e incluso han mencionado que ya tienen la manera en la que esto podría funcionar mejor: Miguel Ángel Garza como presidente, André Pierre-Gignac como vicepresidente ejecutivo, el Rey Midas como vicepresidente deportivo y Robert Dante Siboldi como director técnico.

En síntesis

Tigres enfrentó a Cruz Azul estando ya eliminado de la Liguilla .

enfrentó a estando ya eliminado de la . Pável Pardo acompañó a Carlos Valenzuela , vicepresidente de Tigres , en el partido.

acompañó a , vicepresidente de , en el partido. Pável Pardo es opción para la dirección deportiva que ocupa Víctor Manuel Vucetich.