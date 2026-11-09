Diego Campillo salva a Chivas de la derrota

Esta fue la jugada de Campillo que salvó a Chivas de que le remontaran el partido en los últimos minutos.

Este partido entre León y Chivas era muy importante para ambos; por un lado, el Rebaño necesitaba la victoria para ser líderes del torneo; mientras que La Fiera necesitaba el empate o la victoria para meterse a zona de Liguilla. El cuadro de Javier Gandolfi se quedó con 10 jugadores desde el minuto 53 cuando aún iban 0-0, lo que beneficiaba un poco a ambos.

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Sin embargo, este golpe anímico con la expulsión de Iván Rodríguez desencadenó que Ricardo Marín se fuera con la primera anotación de la noche para los rojiblancos. Faltaban sólo tres minutos para los 90 de tiempo regular cuando cayó el empate por parte de Paul Bellón y revivió el cuadro de casa para ir por la remontada.

Las salvadas de Diego Campillo

En los últimos minutos las llegadas desde luego ya eran más por parte de los locales que sentían que podían conseguir la victoria en el partido y fue así que el ataque de León ya se iba solo en busca de conseguir el segundo tanto que les diera el triunfo, pero fue ahí que apareció Diego Campillo para cortar y evitar una derrota.

DIEGO CAMPILLO JUEGA EN MI CLUB https://t.co/A5LCTwONXn — zuzu (@poetschiv) November 9, 2026

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Incluso en la primer mitad justo antes de irse al descanso, el zaguero ya había salvado también con un desvió la pelota que iba hacia la portería del Tala Rangel y que les clavaran el primer tanto del juego. Esto después de un fuerte choque de cabezas que hizo pensar que había quedado inconsciente y es que la forma en la que cayó alertó a todos.

lo que hace el cabrón de diego campillo después de darme un sustote https://t.co/5UEbkR84mL — kailey (@lvemsg) November 9, 2026

Fuerte choque de cabezas

Campillo en ese golpe fue el que se llevó la mayo parte, porque cayó en el césped y no se movía, por lo que de manera inmediata intervinieron las asistencias y tras el protocolo de conmoción Diego continuó en el partido y fue la pieza clave de Gabriel Milito para que no perdieran todos los puntos y se mantuvieran cerca del América y Cruz Azul para la última fecha.

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Banda casi lloro por Diego Campillo 😢 @chivas https://t.co/ai4BdOOjr8 — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) November 9, 2026

En síntesis