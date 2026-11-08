Dónde podría jugar América Femenil una final

Tras la situación por eventos en el Estadio Banorte esto es a lo que tendría que enfrentarse América Femenil en una hipotética final

El Club América Femenil hizo todo lo posible por mantenerse como las líderes en la tabla general, con la intención de disputar como locales todas las vueltas de sus duelos en las fases finales, pero lamentablemente por falta de logística el equipo azulcrema no podrá jugar en el Estadio Banorte (Azteca) los Cuartos de Final, ni una hipotética final.

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América Femenil no tiene estadio

Aunque los 4tos de Final jugarán en este recinto, no lo harán de la manera en la que tocaba, ya que el cierre tendría que ser el día domingo 15 de noviembre. Pero debido a las actividades que se tienen por el partido de la NFL en México sólo se invierte y la ida tendrá que jugarse ahí el miércoles 11 de noviembre ante Toluca.

Pero ese no es sólo el problema, sino que además, la final se jugaría el 20 de diciembre. En caso de que quisieran adelantarlo sería el 19 y ahí viene otra situación. América ha clasificado a las finales de manera consecutiva con Ángel Villacampa, por lo que en su mejor torneo, se espera que así sea, pero tampoco podría jugar en el Coloso de Santa Úrsula la Final.

Lo de menos sería invertir como se hizo en esta ocasión, pero la idea es que sean locales. El tema es que ese fin de semana hay programados dos conciertos de Ricardo Arjona en este inmueble, por lo que en caso de que el equipo quiera cerrar “como en casa” tendría que buscar un estadio donde puedan hacerlo ese mismo día.

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¿Por qué no se jugaría la final en la CDMX?

Lo ideal sería buscar un recinto en la Ciudad de México, pero hay un par de situaciones, en Ciudad Universitaria no hay muy buena relación, en varonil no hay querido ceder. Y la otra opción es Ciudad de los Deportes, pero la cancha no estaba en óptimas condiciones, por ello no jugaron ahí en el torneo y se fueron a Coapa.

¿En qué estadios podría jugar América Femenil?

De esta manera hay dos estadios que pintan para poder ser una sede en caso de que América llegue a una final: el primero sería el Estadio Nemesio Diez y el segundo el Estadio Cuauhtémoc; en Toluca y Puebla podrían disputarla. Ahí se tendría que analizar qué pasaría con los abonados y ver qué tanto apoyo podrían recibir, así como las condiciones de las canchas.

En síntesis

América Femenil no cerrará Cuartos en el Estadio Azteca por evento de la NFL .

no cerrará Cuartos en el por evento de la . Conciertos de Arjona impiden jugar una posible final el 20 de diciembre .

impiden jugar una posible final el . Los estadios Nemesio Diez y Cuauhtémoc son opciones alternativas para la final.