El histórico entrenador de Saúl se expresó sobre la vieja discusión del deporte y apoyó a su pupilo.

El debate sobre quién es el máximo exponente del boxeo en México suma un nuevo capítulo con el recuerdo permanente de Julio César Chávez sobre la mesa. Frente a esta histórica discusión de los fanáticos, Eddy Reynoso ofreció su postura para valorar la carrera del actual campeón de las 168 libras.

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El preparador tapatío aseguró que el rey del peso supermediano ya superó a las viejas leyendas en las estadísticas puras. Además, el líder del equipo sostuvo que su pupilo dejará la actividad profesional con un lugar indiscutido en la cima de la disciplina.

Al analizar el camino recorrido por el pugilista, Reynoso fue contundente durante su charla con ESPN KnockOut: “Lo que ha hecho él para mí va a ser muy difícil de lograr. En cuanto a números él es el mejor boxeador que ha dado México, sin lugar a dudas. Y el día que se retire va a ser el mejor en todo aspecto”.

El técnico recordó los primeros pasos del monarca en Guadalajara para remarcar la magnitud de su logro: “Cuando debutó yo soñaba con que fuera campeón y le digo ‘quería que fueras campeón’ y mira todo lo que hizo. Campeón en cuatro divisiones, el primer mexicano en unificar todos los títulos”.

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Para cerrar, el entrenador valoró el impacto de su pupilo como modelo para los prospectos: “Creo que es muy importante para todas las nuevas generaciones y que vean en Saúl un legado de buen comportamiento, de hacer las cosas bien arriba del ring y abajo también”.

En síntesis