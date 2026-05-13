Jaime Munguía descarta una revancha con Canelo Álvarez: “Estamos bien así”

El retiro de Terence Crawford del boxeo abrió la puerta a un futuro intrigante del peso supermediano. Los distintos organismos se vieron en la obligación de repartir sus títulos y uno de ellos fue a parar a manos de Jaime Munguía tras vencer a Armando Reséndiz a principios de mayo. Ahora, el tijuanense tiene en su poder el trono de la AMB, que podría ser buscado por Canelo Álvarez, aunque el reciente monarca descartó esta posibilidad.

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La razón por la que Munguía no busca revancha con Canelo

Claro, con la mira puesta de Canelo en regresar a los cuadriláteros en septiembre, un desafío interesante podría ser el de enfrentarse a su compatriota. El argumento es básico: se supone que Saúl desea volver a ser campeón indiscutido de las 168 libras. Sin embargo, Munguía fue muy claro con sus palabras y afirmó que no tienen necesidad de enfrentarse ahora que ambos están en el mismo equipo bajo el ala de Eddy Reynoso. ¿Decepción?

“La verdad no creo que se dé una pelea con Canelo. Ahorita estamos trabajando muy bien en equipo y estamos muy bien así. Estamos viendo las posibilidades de estar en esa cartelera de septiembre, pero vamos a ver qué viene y qué nos dicen. Nosotros estamos listos para septiembre. Si se da la oportunidad y Sheeraz es una opción, claro que sí. Vamos a ver cuáles son las opciones, pero estamos listos para quien sea”, le expresó Munguía a The Ring.

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En ese sentido, Jaime planteó la duda de que su próximo oponente podría ser el joven sensación británico, Hamzah Sheeraz. De cualquier manera, aparecen múltiples retadores de primer nivel capaces de poner en aprietos al nuevo campeón del mundo que buscará extender su reinado y consolidar su estatus de figura.

Por su parte, en la lista de Álvarez aparece el nombre de Christian Mbilli. El francés es el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, organismo que acompañó siempre la carrera de Canelo, por lo que el galo tiene todos los boletos para medirse con el tapatío en su regreso a los escenarios grandes. La pregunta que se instala para el futuro es: ¿Saúl buscará volver a ser unificado o evitará a Munguía mientras Jaime tenga éxito?

En síntesis

Jaime Munguía obtuvo el título AMB de peso supermediano tras vencer a Armando Reséndiz .

obtuvo el título de peso supermediano tras vencer a . El campeón Munguía descartó pelear contra Canelo Álvarez por pertenecer ambos al equipo de Eddy Reynoso .

descartó pelear contra por pertenecer ambos al equipo de . Canelo Álvarez podría enfrentar al francés Christian Mbilli en su regreso al ring en septiembre.