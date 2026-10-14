Ruptura familiar: Isaac Pitbull Cruz confirmó el alejamiento de su padre

El campeón mexicano reveló cambios en su planificación en su búsqueda de convertirse en la estrella del deporte nacional.

El mundo del boxeo mexicano sacudió sus cimientos tras confirmarse un quiebre inevitable en el entorno de uno de sus máximos referentes. Isaac Pitbull Cruz emitió un comunicado oficial para anunciar la separación definitiva con su padre y exentrenador, Isaac Cruz García, poniendo fin a 17 años de trabajo conjunto tanto en el plano personal como en el profesional.

Publicidad

La decisión se hizo pública durante la reunión semanal de los Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo, luego de que el progenitor reclamara una compensación económica por derechos de formación y acusara a su hijo de un despido injustificado. Ante este reclamo público, el actual campeón interino superligero decidió tomar la palabra para marcar su postura ante los medios.

El descargo de Pitbull sobre la separación de su padre

“Quiero reconocer y agradecer al señor Isaac Cruz García por el acompañamiento, esfuerzo y dedicación que me brindó durante los distintas etapas de mi formación y mis inicios como profesional, su participación forma parte de mi historia personal y deportiva. El reconocimiento y la gratitud no significan renunciar a mi autonomía, independencia y derecho de tomar mis propias decisiones”, comenzó diciendo Pitbull.

Publicidad

Profundizando en los motivos de su postura, el deportista aclaró que su independencia no negociable busca frenar cualquier intento de control: “Ser hijo no implica estar sujeto a la voluntad de las decisiones o las exigencias de un padre, el respeto y la gratitud deben ser recíprocos y no pueden convertirse en instrumentos de presión, control o condicionamiento personal, profesional o económico”.

Para cerrar la controversia, el contendiente pidió dejar atrás el escándalo mediático y concentrarse en su futuro familiar y deportivo junto al Canelo Team. “No pretendo iniciar una controversia pública ni desconocer nuestra historia familiar. Solicito respeto a esta decisión de la privacidad de mi entorno familiar. Seguiré concentrado en mi preparación, esposa e hijos, mis futuros compromisos deportivos y representar dignamente al Consejo Mundial de Boxeo”, concluyó.

En síntesis

Isaac “Pitbull” Cruz anunció la separación definitiva de su padre y exentrenador.

anunció la separación definitiva de su padre y exentrenador. Isaac Cruz García exigió una compensación económica y acusó un despido injustificado.

exigió una compensación económica y acusó un despido injustificado. Isaac “Pitbull” Cruz continuará su carrera deportiva dentro del equipo de Eddy Reynoso.