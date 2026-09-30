Fue rival de Canelo Álvarez y ahora lo condenaron a prisión

El mundo del boxeo vuelve a quedar sacudido por los problemas extradeportivos de una de sus exfiguras más talentosas de la última década. Billy Joe Saunders, excampeón mundial en dos divisiones y último rival británico que enfrentó a Saúl “Canelo” Álvarez, recibió una sentencia de 15 meses de prisión tras declararse culpable por su participación en un violento altercado multitudinario. Sin embargo, el pugilista no ingresará de manera inmediata tras las rejas, pues la corte determinó suspender la ejecución de la pena durante un periodo de 18 meses.

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La resolución emitida por la corte de Warwick Crown también obligará al exmonarca de la OMB a cumplir con 200 horas de trabajo comunitario sin remuneración durante el próximo año, además de costear una multa económica y los gastos judiciales del proceso. El expediente responde a los hechos ocurridos en noviembre de 2021 durante un baby shower, donde una discusión escaló de forma drástica hasta involucrar a nueve hombres en una batalla campal.

Al momento de dictar la condena, el juez Thomas Rochford remarcó la gravedad del accionar del británico por su condición de deportista de élite, señalando que un atleta con años de disciplina profesional debía contar con mayor capacidad para controlar sus emociones. Asimismo, el tribunal consideró su intervención mucho más severa que la del resto de los acusados, debido a que el excampeón utilizó una botella de cerveza como arma en tres ocasiones durante el enfrentamiento.

El desafortunado episodio en la vida de Saunders ocurrió apenas seis meses después de la dura derrota por nocaut que sufrió frente a Canelo Álvarez en mayo de 2021, la cual marcó el final de su carrera tras sufrir múltiples fracturas en la órbita derecha. La defensa del pugilista argumentó ante las autoridades que aquel tropiezo ante el tapatío impactó de lleno en su estabilidad personal, desencadenando una etapa de deterioro que afectó su conducta fuera del cuadrilátero.

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A pesar de haber conquistado coronas en peso mediano y supermediano durante sus años de esplendor frente a rivales como Andy Lee y David Lemieux, la trayectoria del zurdo de 37 años quedó estancada a partir de ese cruce con el mexicano. Aunque en las últimas semanas habló de una posible vuelta al ring frente a Chris Eubank Jr., este revés en los tribunales pone una enorme pausa a sus aspiraciones deportivas mientras cumple la condena bajo libertad condicional.

En síntesis