Atlas ya tiene fecha para presentar el proyecto de su nuevo estadio y dejar atrás al Estadio Jalisco

Con el objetivo de dejar atrás al Estadio Jalisco, Atlas presentaría el proyecto de su nuevo estadio en los próximos días.

Atlas ya había hecho públicas sus intenciones de mudarse del Estadio Jalisco hacia una nueva sede, pero las interrogantes sobre la ubicación exacta de la futura casa de los Zorros comenzaron a emerger entre la afición tapatía, aunadas al interés por conocer los detalles minuciosos del inmueble.

Publicidad

De acuerdo con reportes de Carlos Ponce de León para el diario Récord, la presentación oficial del proyecto para sustituir al Estadio Jalisco por un recinto de última generación se llevará a cabo el próximo miércoles 7 de octubre en una conferencia de prensa encabezada por PRODI Sports & Entertainment Group (PSEG).

Grupo PRODI, firma encargada de la gestión operativa para el traslado del club a su nueva sede, proyecta que el futuro hogar del Atlas cuente con una capacidad para 32,000 espectadores. Asimismo, se contempla que la edificación se realice sobre los terrenos pertenecientes a la Universidad de Guadalajara (UDG).

El plan de infraestructura busca consolidar el proyecto de los Zorros a largo plazo tras el relevo en la directiva concretado en julio pasado. No obstante, la escuadra rojinegra deberá permanecer a corto y mediano plazo en el Estadio Jalisco, toda vez que la fecha estimada para la inauguración del nuevo estadio apunta hacia el año 2030.

Publicidad

Atlas no dejará al Estadio Jalisco en el corto plazo.

Más allá de los reportes e informaciones preliminares, nada se encuentra definido ni oficializado hasta el momento. Aun así, la rueda de prensa programada para la siguiente semana revelará los aspectos clave de la operación, tales como el calendario para el inicio de las obras, la llegada de la maquinaria al predio seleccionado, el tiempo estimado de construcción, la fecha de apertura al público y el monto total de la inversión para la obra.

En síntesis

Atlas presentará el proyecto de su nuevo estadio el miércoles 7 de octubre.

presentará el proyecto de su nuevo estadio el miércoles 7 de octubre. El recinto de Grupo PRODI tendrá capacidad para 32,000 espectadores en la UDG.

tendrá capacidad para 32,000 espectadores en la UDG. La inauguración oficial para dejar el Estadio Jalisco está prevista para 2030.