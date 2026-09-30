No es la primera vez: la pelea que Cristiano Ronaldo ya había tenido con el entrenador de Portugal

El Bicho es nuevamente cuestionado en su selección, lugar en el que estuvo contra el DT de turno.

El reciente conflicto desatado en la Selección de Portugal no representa un episodio inédito dentro de la carrera internacional de Cristiano Ronaldo. La tensión con el cuerpo técnico actual evoca de manera directa lo sucedido durante la Copa del Mundo de Catar 2022, cuando la relación entre el capitán luso y el entonces director técnico Fernando Santos se rompió por completo debido a decisiones tácticas que relegaron al delantero al banquillo de suplentes.

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Aquel quiebre histórico comenzó a gestarse en la fase decisiva del certamen mundialista, momento en que el estratega tomó la determinación de dejar a la gran figura fuera de la alineación titular. Cristiano observó desde el banco el inicio de los partidos clave de octavos de final frente a Suiza y de cuartos de final ante Marruecos, una postura que sacudió la tranquilidad del vestuario en pleno torneo.

La fundamentación de Santos para justificar semejante medida obedeció a estrictos criterios de rendimiento y ritmo de competencia. El estratega explicó de forma pública que el astro carecía de la continuidad necesaria dentro de su club, sumado al excelente nivel colectivo que mostraba el resto del grupo durante los entrenamientos y las presentaciones previas en suelo catarí.

Sin embargo, la decisión técnica desató un profundo malestar en el atacante, generando discusiones internas y una atmósfera de fricción constante en la concentración. La eliminación prematura a manos del seleccionado marroquí terminó por dinamitar el vínculo afectivo de amistad que ambos sostenían desde los inicios profesionales del delantero en el Sporting de Lisboa.

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Tras el regreso de la delegación desde Oriente Medio, la comunicación entre ambas partes quedó interrumpida en su totalidad. El propio Fernando Santos confesó tiempo después el distanciamiento definitivo con el futbolista, expresando su tristeza por el fin de la relación mientras mantenía abierta la puerta a una reconciliación que nunca llegó a concretarse.

En síntesis