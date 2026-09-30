Entérate qué ocurrió con la televisación del encuentro entre sudamericanos y de qué forma seguir el juego.

Argentina y Bolivia protagonizarán el único partido de futbol dispuesto para este miércoles por la noche en todo el mundo. En plena ventana internacional, los representativos de CONMEBOL se medirán frente a frente por un amistoso, en el inicio de dos nuevos procesos. Todos apuntan a 2030 y hoy inicia una preparación que será larga.

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En la previa del juego de hoy entre la subcampeona del mundo y una que no pudo participar del último Mundial, los fans adujeron problemas para encontrar la transmisión en México. Si bien Lionel Messi no será parte del duelo puesto que ha dado un paso al costado de la Selección Argentina, hay expectativa por ver un buen compromiso.

Ahora bien, lo cierto aquí es que el Argentina vs. Bolivia de hoy no se podrá ver por TV abierta en el territorio mexicano, desafortunadamente para los aficionados que lo esperaban. Ninguno de los canales disponibles en la señal abierta y gratuita adquirió el pack para transmitir por sus pantallas el nuevo desafío de ambos sudamericanos.

‘Cuti’ Romero, el capitán argentino ante Bolivia [Foto: Getty]

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En este sentido, vale aclarar que ViX Premium posee los derechos exclusivos para pasar el partido en México. La plataforma de streaming de paga se coló en la mesa de negociación y acordó el convenio para poder tener en su servicio el juego de Argentina y Bolivia. De esa manera, quienes deseen verlo tendrán que tener una suscripción allí.