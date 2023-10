Hoy en día, el genuino boxeo profesional japonés, que tiene poco más de 100 años de calendario, se encuentra en una época de transición a ver si podría reconocer oficialmente púgil transgénero por vez primera en Japón.

El pasado 13 de octubre en Green Tsuda Boxing Gym de la ciudad de Osaka, Japón, hubo una interesante conferencia de prensa en la que se presentó la ex campeona mundial femenina de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y ahora un hombre en el estado civil Go Shindo (16-4/11KOs, de 36 años de edad y pertenece a Green Tsuda Boxing Gym), quien estaba retirado del boxeo en 2017 y ahora anhela por retornar al ring como un boxeador transgénero por vez primera en la historia del boxeo nipón.

El manager-promotor de Go Shindo es Masaya Motoishi, el cual es el presidente de Green Tsuda Boxing Gym por donde salieron varios campeones mundiales anteriormente.

El manager-promotor Masaya Motoishi pone de manifiesto formalmente que el venidero 10 de diciembre en Edion Arena de Osaka, su representado y un púgil transexual Go Shindo va a hacer guanteo en forma seria con un boxeador profesional masculino japonés bajo reglamento de la Comisión de Boxeo de Japón, el cual dio permiso especial a Go Shindo para que este pugilista transgénero hiciera esta exhibición contra un boxeador profesional en la cual los dos boxeadores intercambian golpes sin careta con guantes de 10 o 8 onzas en tres rounds por tres minutos cada round.

El referí será nombrado por la Comisión de Boxeo de Japón para arbitrar esta interesante pelea (guanteo) suboficial sin decisión. Según comentó de la Comisión de Boxeo de Japón (JBC), este guanteo de Go Shindo va a ser una tasación a ver si este púgil transgénero podría sacar la licencia de la JBC para poder tener acción futuramente en forma oficial en el boxeo masculino japonés. Después de observar bien las acciones Go Shindo en su próximo guanteo con un boxeador, la JBC va a definir a ver si formular oficialmente el boxeo de transgénero en Japón. Antes, la JBC no permitió a Go Shindo para que este púgil transgénero fuera a ser boxeador por lo que se refiere a la seguridad de la salud del cuerpo.

Cuando era boxeadora femenina, Go Shindo sostuvo cuatro peleas contra cuatro mexicanas con un historial de 2 ganadas y 2 derrotas.

En su decimosegunda pelea profesional en Ontario, California, EE.UU en julio de 2012, Go Shindo tuvo su primera oportunidad mundial como una retadora por título mosca del CMB contra la mexicana Mariana “Barbie” Juárez ante quien perdió por decisión dividida. En su pelea de retorno al ring en diciembre de 2017 en la ciudad de Kobe, Japón, Go Shindo venció por decisión en 8 rounds a la mexicana Gabriela González, desde la ciudad mexiquense Neza.

En diciembre de 2013 en su ciudad natal Wakayama, Japón, Go Shindo derrotó por decisión a la mexicana Judis Rodríguez, desde la Ciudad de México, para salir exitosa en la primera defensa del título mundial mosca del CMB, que conquistó en mayo de 2013 en Wakayama, Japón, al imponerse por decisión a la europea-húngara Renata Szebeledi, desde Budapest, Hungría.

En diciembre de 2014, Go Shindo, a calidad de la reina mosca del CMB, mantuvo una pelea campeonil en México, precisamente en Monterrey, Nuevo León, en donde tuvo pifia en su tercera defensa titular cuando fue derrotada por decisión dividida por la mexicana-regiomontana Arely “Ametralladora” Muciño.

Su última pelea de Go Shindo fue en 2016 en Korakuen Hall de Tokio como una desafiante por corona mundial de peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y perdió por decisión a la campeona y la japonesa Naoko Fujioka, quien es considerada unánimemente por todos como la boxeadora más grande de la historia del boxeo femenino de Japón como pentacampeona mundial en distintas categorías (mínimo, minimosca, mosca, supermosca, gallo). El duelo de Go Shindo vs Naoko Fujioka fue reñido y movido y muy emocionante que merecidamente fue designado como “Mejor Pelea del Año de 2016 del boxeo de las mujeres de Japón con la sanción de la Comisión de Boxeo de Japón.

En julio de 2017 en Tailandia, Go Shindo, que padecía de disforia de género, se sometió a la cirugía de reasignación de sexo y se puso persona transexual y se hizo hombre en el registro civil de censo en Japón. Tras lo cual arriba mencionado, Go Shindo se casó con una mujer japonesa cisgénero de entonces 33 años de edad y ahora Go Shindo tiene cuatro hijitos (dos mujeres y dos hombres, hasta cinco años de edad).

En la rueda de prensa, Go Shindo nos confiesa con las palabras siguientes que “Mi máxima motivación para regresar al boxeo es mi familia. Tengo santas ganas de ofrecer mi triunfo en el ring del boxeo masculino como un padre de cuatro hijitos por mi orgullo”.

Su verdadero nombre de Go Shindo es Go Hashimoto. Shindo es el nombre de boxeo para dedicarse al boxeo con inflexibilidad de determinación como combatiente del ring.

El apellido Shindo quiere decir “Consagrarse a lanzarse a marchar el camino en derechura con la fe pese a todo”.

Ex campeona mundial mosca del boxeo femenino Go Shindo es ahora va a ser un boxeador transgénero dotado de firme mentalidad desafiante para hacer la historia del boxeo nipón como histórico pionero.