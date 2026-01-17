Así quedó la tabla de posiciones de LaLiga de España tras el triunfo de Real Madrid

Real Madrid volvió a la senda de la victoria este sábado luego de vencer por 2-0 a Levante, en el Santiago Bernabéu, por la Jornada 20 de LaLiga de España 2025-26.
Luego unos días turbulentos por la derrota en la final de la Supercopa de España, la salida de Xabi Alonso y la eliminación por Copa del Rey, la Casa Blanca sumó tres puntos clave y le mete presión a Barcelona en la lucha por la cima.
El equipo comandado por Álvaro Arbeloa se llevó el triunfo gracias a los tantos de Kylian Mbappé (de penal) y Raúl Asencio. De esta manera, quedó a un solo punto del Barça a la espera de que los culés disputen su encuentro de la fecha contra Real Sociedad.
Kylian Mbappé marcó en la victoria de Real Madrid (GETTY IMAGES)
La tabla de posiciones de LaLiga de España 2025-26
En síntesis
- Real Madrid venció 2-0 a Levante en la Jornada 20 de LaLiga 2025-26.
- Kylian Mbappé y Raúl Asencio marcaron los goles del equipo dirigido por Álvaro Arbeloa.
- La Casa Blanca quedó a un punto del líder Barcelona tras sumar esta victoria.