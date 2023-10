La superestrella mexicana del boxeo, Saúl Canelo Álvarez dominó a un apático Jermell Charlo en su pelea celebrada el pasado sábado por la noche en el T-Mobile Arena de las Vegas, y Eddie Hearn, dueño de Matchroom Boxing Promotions no cree que Jermall pueda tener una oportunidad con el tapatío.

Hear promovía a Canelo antes que este firmara un pacto promocional con Premier Boxing Champions por tres peleas, siendo la primera la derrota ante Charlo, por lo que considera que un choque con su hermano gemelo quedó en el olvido.

“Creo que por el acuerdo de Álvarez con PBC, estaban pensando en el hermano Jermall para la próxima pelea. Pero creo que eso ya murió, quizás pensaban que la primera pelea entre Álvarez y Jermell sería competitiva y posiblemente controversial, para que su hermano continuara una ‘gran historia’, pero ahora nadie quiere ver a Jermall contra Canelo”, afirmó Hearn en el canal de YouTube de Matchroom Boxing.

Álvarez tiene dos peleas más con Premier Boxing Champions de Al Haymon y Jermall era una de las opciones, también estaban los nombres de Terence Crawford, David Benavidez, David Morrell, Demetrius Andrade o Errol Spence Jr.

El promotor británico promovió al mexicano en seis de sus últimas siete peleas, antes que este firmara un contrato con PBC a principios de este verano. Sin embargo, Hearn cuestionó la promoción de la pelea de Álvarez y Charlo, pese a que generó ingresos de más de PBC y TGB Promotions en Las Vegas, la tercera más grande en los últimos seis meses.

“Canelo es una superestrella, pero sentí que la pelea fue decepcionante en términos de entusiasmo, había áreas de la arena con cortinas, pero fue una gran pelea. Obviamente no lo hicieron durante el fin de semana del Día de la Independencia de México porque la pelea de UFC estaba allí. Pero creo que si hubiese promocionado la pelea, habría sido otro nivel, pero ellos no tienen eso, PBC es una organización fantástica, pero ¿Quién está peleando con los medios?”, expresó Hearn.

Hearn también cuestionó el desempeño de Charlo, describiéndolo como una sesión de entrenamiento, y habló sobre cómo cree que Álvarez encaminará a su promotor en el futuro.

“Creo que Benavidez contra Álvarez es un gran encuentro, y luego está la charla de Crawford, pero no lo veo. No veo que Canelo llegue a pesar menos de 168 libras, y no estoy seguro de que Crawford llegue a 168. Canelo está avanzando y seguramente pensando: 'Quiero ver recibir estos grandes cheques de pago'. Así que ya veremos”, concluyó Hearn.