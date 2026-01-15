Gervonta Davis volvió a quedar envuelto en una situación que trasciende lo deportivo y genera incertidumbre sobre su presente y su futuro. El campeón estadounidense, acostumbrado a convivir con la polémica fuera del ring, enfrenta nuevamente un escenario que amenaza con desplazar su carrera a un segundo plano y poner el foco en cuestiones judiciales.

A partir de allí, el Departamento de Policía de Miami Gardens emitió una orden de arresto contra Davis por un presunto episodio de violencia doméstica ocurrido a finales de octubre. Las autoridades confirmaron que se encuentran intentando localizar al boxeador, quien reside en el área de Miami, con el objetivo de que responda ante la justicia.

El episodio que protagonizó Davis que lo llevó a ser buscado por la Justicia

El caso involucra a su exnovia, Courtney Rossel, quien acusó al púgil de agresión, privación ilegal de la libertad e intento de secuestro en un hecho fechado el 27 de octubre. Según su testimonio, el incidente se produjo a las afueras del club Tootsie’s Cabaret, donde trabajaba como camarera VIP y habría continuado en un estacionamiento cercano tras ser arrastrada por una salida trasera.

Gervonta Davis es acusado de secuestro y agresión. (GETTY IMAGES)

Luego del altercado, Rossel presentó una denuncia policial y una demanda civil, además de señalar que los episodios de violencia se repitieron durante los cinco meses que duró la relación. La investigación avanzó tras la revisión de las cámaras de seguridad del lugar, cuyas imágenes, según la policía, respaldan el relato de la denunciante y motivaron la emisión de la orden de arresto.

Este nuevo episodio se suma a una larga lista de problemas de Davis con la justicia. En 2023 estuvo detenido en Baltimore por violar las condiciones de su arresto domiciliario, vinculado a un accidente ocurrido en 2020 en el que atropelló a una persona y se dio a la fuga.

