Tras consagrarse como campeón del mundo este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas luego de vencer a Mario Barrios de manera contundente para arrebatarle su cinturón CMB del peso wélter, Ryan García puso la mira en lo que sigue. King desafió a Shakur Stevenson para protagonizar un pelea de primer nivel que Terence Crawford tiene muy en claro cómo terminaría.

Es sabido que Bud tiene una relación de amistad con Shakur, campeón del peso ligero. Sin embargo, Crawford entiende que esta situación no lo imposibilita de ser objetivo a la hora de analizar lo que sucede dentro del cuadrilátero y es por ese motivo que sostiene que Stevenson no tendría complicaciones en vencer a García, pese a que se crea que Ryan recuperó el nivel superlativo que le permitió alcanzar las primeras planas del deporte.

Terence Crawford: “Shakur va a trapear el suelo con Ryan”

“Creo que Shakur va a trapear el suelo con Ryan. No creo que Ryan pueda golpear a Shakur como golpeó a Barrios. Barrios estaba ahí para ser golpeado, Barrios era demasiado lento, Barrios no tenía ningún plan de pelea. Solo lo siguió durante todo el combate y Shakur no va a ser ese peleador que esté ahí para ser golpeado. Así de simple”, comentó Crawford en DAZN.

Shakur Stevenson es el favorito de Terence Crawford ante Ryan García. (GETTY IMAGES)

Apenas una división, la de los superligeros, separa a Stevenson de García. En peso se trata de 12 libras, un poco más de cinco kilogramos, por lo que no se presenta como un imposible la situación de poder concretar una pelea entre los estadounidenses que se conocen más que bien por el pasado amateur de cada uno.

De esta manera, Crawford ya lanzó la primera piedra de las muchas que caerán sobre una contienda que despierta un enorme interés en el deporte. Para muchos, el nivel de Shakur está a la altura de los mejores libra por libra de la actualidad, mientras que otros sostienen que García se encuentra en el punto justo para confirmar todo lo bueno que se espera sobre su trayectoria sobre los cuadriláteros.

