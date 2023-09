El peso pesado, Joe Joyce sabía que Zhilei Zhang tenía mucha experiencia, pero subestimó las habilidades de su rival chino, quien para la sorpresa de apostadores y críticos, dominó con nocaut técnico al británico en el sexto asalto, consecuencia de una hinchazón pronunciada alrededor de su ojo derecho.

"Pensé que llegaría hasta él, lo cansaría y posteriormente noquearía, pero me di cuenta de lo preciso y rápido que era, subestimé su velocidad. Es un personaje con astucia que no muestra demasiado, es un gran peleador y fue un riesgo enfrentarme a él", reconoció Joyce en entrevista con el medio especializado BoxingScene.com.

Joyce perdió el título interino de la OMB, en la pelea con Zhang y le quitó su lugar como retador obligatorio de la organización sancionadora por uno de los campeonatos de Oleksandr Usyk. Sin embargo, el británico exigió su derecho contractual a una revancha inmediata, que se celebrará este sábado por la noche en el OVO Arena Wembley de Londres.

Joyce decidió tener una actitud diferente en su campo de entrenamiento recientemente completado en Las Vegas con mejor preparación para Zhang, quien en este segundo duelo es ligeramente favorito contra Joyce. Sin embargo, Joyce cuya falta de movimiento de cabeza le ha causado problemas en ocasiones, intentó mejorar su defensa.

"He trabajado en eso y he pasado mucho más tiempo en el cuadrilátero y con zurdos porque es un estilo complicado. Es diferente porque el pie adelantado está en el mismo lado de su pie adelantado y hay tácticas completamente diferentes a las que me acostumbré”, resaltó Joyce.

“Zhang tiene mucha experiencia, estuvo en un gran nivel en los amateurs. Además, el choque contra Filip Hrgovic fue una buena preparación antes de enfrentarme, que es bastante similar, ha tenido mucha más práctica, pero ahora yo practiqué más y estaré en mejor forma”, agregó.