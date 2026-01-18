Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

¿Juega Henry Martín? Las alineaciones de Pachuca vs. América por la Jornada 3 del Clausura 2026

América visita a los Tuzos por la tercera jornada del certamen en busca de su primer triunfo en el Clausura 2026.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Pachuca vs. América por el Clausura 2026.
© Getty ImagesPachuca vs. América por el Clausura 2026.

América no terminó bien su 2025 y en el 2026, hasta el momento, todo sigue igual. Las Águilas todavía no ganaron en el Clausura 2026 y aquel equipo que supo ser tricampeón ya quedó más que lejos. El presente futbolístico genera preocupación y la necesidad de reaccionar se vuelve urgente.

Publicidad

Los dirigidos por André Jardine igualaron 0-0 ante Xolos de Tijuana en la primera jornada del certamen, en un partido donde les costó generar situaciones claras. En el segundo encuentro, la situación empeoró tras caer 2-0 ante Atlético San Luis en el Estadio Ciudad de los Deportes, resultado que profundizó la crisis.

Este domingo, desde las 19:06 hs de la CDMX, América visitará a Pachuca en el Estadio Hidalgo por la tercera jornada del torneo. El conjunto azulcrema está obligado a salir adelante lo antes posible del mal momento futbolístico que atraviesa y necesita sumar para no quedar relegado desde el arranque.

El equipo local, por su parte, tampoco tuvo un inicio ideal. Pachuca perdió 2-0 ante Chivas en su primer partido, pero logró recuperarse en la segunda jornada tras vencer 2-1 a León en condición de local, resultado que le devolvió confianza de cara a este compromiso.

Publicidad

Alineación de Pachuca para recibir al América

  • Carlos Moreno
  • Alan Mozo
  • Eduardo Bauermann
  • Sergio Barreto
  • Brian García
  • Christian Rivera
  • Elías Montiel
  • Alan Bautista
  • Kenedy
  • Oussama Idrissi
  • Salomón Rondón

Alineación de América para visitar a Pachuca

Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el tanto de Hormiga González en Chivas vs. Querétaro

ver también

Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el tanto de Hormiga González en Chivas vs. Querétaro

  • Luis Malagón
  • Kevin Álvarez
  • Israel Reyes
  • Sebastián Cáceres
  • Cristian Borja
  • Rodrigo Dourado
  • Álvaro Fidalgo
  • Alexis Gutiérrez
  • Brian Rodríguez
  • Allan Saint-Maximin
  • Rodrigo Aguirre

En síntesis

  • América vs Pachuca juegan este domingo a las 19:06 hs CDMX en el Estadio Hidalgo.
  • André Jardine busca su primer triunfo del Clausura 2026 tras caer ante Atlético San Luis.
  • Allan Saint-Maximin y Salomón Rondón lideran las alineaciones titulares confirmadas para el encuentro.
Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Dónde ver el Pachuca vs América por el Clausura 2026
América

Dónde ver el Pachuca vs América por el Clausura 2026

¿Por qué no juega Salomón Rondón en Pachuca vs. León por el Clausura 2026?
Liga MX

¿Por qué no juega Salomón Rondón en Pachuca vs. León por el Clausura 2026?

¿Chivas vs. Pachuca va por TV abierta? Cómo ver el juego en vivo
Liga MX

¿Chivas vs. Pachuca va por TV abierta? Cómo ver el juego en vivo

Escándalo en la final de la Copa Africana: gol anulado, penal dudoso y retirada de Senegal
Futbol Internacional

Escándalo en la final de la Copa Africana: gol anulado, penal dudoso y retirada de Senegal

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo