¿Juega Henry Martín? Las alineaciones de Pachuca vs. América por la Jornada 3 del Clausura 2026

América no terminó bien su 2025 y en el 2026, hasta el momento, todo sigue igual. Las Águilas todavía no ganaron en el Clausura 2026 y aquel equipo que supo ser tricampeón ya quedó más que lejos. El presente futbolístico genera preocupación y la necesidad de reaccionar se vuelve urgente.
Los dirigidos por André Jardine igualaron 0-0 ante Xolos de Tijuana en la primera jornada del certamen, en un partido donde les costó generar situaciones claras. En el segundo encuentro, la situación empeoró tras caer 2-0 ante Atlético San Luis en el Estadio Ciudad de los Deportes, resultado que profundizó la crisis.
Este domingo, desde las 19:06 hs de la CDMX, América visitará a Pachuca en el Estadio Hidalgo por la tercera jornada del torneo. El conjunto azulcrema está obligado a salir adelante lo antes posible del mal momento futbolístico que atraviesa y necesita sumar para no quedar relegado desde el arranque.
El equipo local, por su parte, tampoco tuvo un inicio ideal. Pachuca perdió 2-0 ante Chivas en su primer partido, pero logró recuperarse en la segunda jornada tras vencer 2-1 a León en condición de local, resultado que le devolvió confianza de cara a este compromiso.
Alineación de Pachuca para recibir al América
- Carlos Moreno
- Alan Mozo
- Eduardo Bauermann
- Sergio Barreto
- Brian García
- Christian Rivera
- Elías Montiel
- Alan Bautista
- Kenedy
- Oussama Idrissi
- Salomón Rondón
Alineación de América para visitar a Pachuca
- Luis Malagón
- Kevin Álvarez
- Israel Reyes
- Sebastián Cáceres
- Cristian Borja
- Rodrigo Dourado
- Álvaro Fidalgo
- Alexis Gutiérrez
- Brian Rodríguez
- Allan Saint-Maximin
- Rodrigo Aguirre
En síntesis
- América vs Pachuca juegan este domingo a las 19:06 hs CDMX en el Estadio Hidalgo.
- André Jardine busca su primer triunfo del Clausura 2026 tras caer ante Atlético San Luis.
- Allan Saint-Maximin y Salomón Rondón lideran las alineaciones titulares confirmadas para el encuentro.