¿Juega Henry Martín? Las alineaciones de Pachuca vs. América por la Jornada 3 del Clausura 2026

América no terminó bien su 2025 y en el 2026, hasta el momento, todo sigue igual. Las Águilas todavía no ganaron en el Clausura 2026 y aquel equipo que supo ser tricampeón ya quedó más que lejos. El presente futbolístico genera preocupación y la necesidad de reaccionar se vuelve urgente.

Los dirigidos por André Jardine igualaron 0-0 ante Xolos de Tijuana en la primera jornada del certamen, en un partido donde les costó generar situaciones claras. En el segundo encuentro, la situación empeoró tras caer 2-0 ante Atlético San Luis en el Estadio Ciudad de los Deportes, resultado que profundizó la crisis.

Este domingo, desde las 19:06 hs de la CDMX, América visitará a Pachuca en el Estadio Hidalgo por la tercera jornada del torneo. El conjunto azulcrema está obligado a salir adelante lo antes posible del mal momento futbolístico que atraviesa y necesita sumar para no quedar relegado desde el arranque.

El equipo local, por su parte, tampoco tuvo un inicio ideal. Pachuca perdió 2-0 ante Chivas en su primer partido, pero logró recuperarse en la segunda jornada tras vencer 2-1 a León en condición de local, resultado que le devolvió confianza de cara a este compromiso.

Alineación de Pachuca para recibir al América

Carlos Moreno

Alan Mozo

Eduardo Bauermann

Sergio Barreto

Brian García

Christian Rivera

Elías Montiel

Alan Bautista

Kenedy

Oussama Idrissi

Salomón Rondón

Alineación de América para visitar a Pachuca

Luis Malagón

Kevin Álvarez

Israel Reyes

Sebastián Cáceres

Cristian Borja

Rodrigo Dourado

Álvaro Fidalgo

Alexis Gutiérrez

Brian Rodríguez

Allan Saint-Maximin

Rodrigo Aguirre

En síntesis

América vs Pachuca juegan este domingo a las 19:06 hs CDMX en el Estadio Hidalgo .

juegan este domingo a las en el . André Jardine busca su primer triunfo del Clausura 2026 tras caer ante Atlético San Luis .

busca su primer triunfo del tras caer ante . Allan Saint-Maximin y Salomón Rondón lideran las alineaciones titulares confirmadas para el encuentro.

