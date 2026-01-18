Stephen Curry, estrella de Warriors, denunció la jugada que se inventaron en la NBA para sacarlo de la cancha

¿Encontraron el antídoto contra el mejor tirador de la historia de la NBA? Stephen Curry volvió a tener un partido con baja anotación en la temporada 2025-26 y no dudó en salir a denunciar la jugada que se inventaron para frenarlo en las duelas y sacarlo de los partidos en el mejor baloncesto del mundo.

Curry venía de anotar tan solo siete puntos en la victoria de Golden State Warriors ante Portland Trail Blazers del 13 de enero, y aunque recuperó el nivel con 27 unidades en el triunfo contra New York Knicks, volvió a tener una noche con pocos puntos. Eso casi nunca pasa.

La defensa que Charlotte Hornets impuso contra Stephen Curry fue tan rigurosa que Collin Sexton no dejó de perseguirlo ni siquiera cuando la estrella de Golden State Warriors decidió salir de la cancha de manera voluntaria antes de que Gary Payton II sacara el balón e iniciara un ataque de los ‘Dubs’. ‘El Chef’ tenía que decir algo al respecto luego de registrar tan solo 14 puntos ante Charlotte Hornets.

La jugada que Curry denunció en su contra: “No es baloncesto”

Collin Sexton y Stephen Curry en Warriors vs. Hornets. (Foto: Getty Images)

“Hay una parte de ti que lucha contra ello simplemente porque no es baloncesto de verdad. Pero también hay una parte que te halaga, saber que exiges tanta atención y lo que eso hace para crear tiros para otros jugadores en la cancha. Bueno, lo he visto todo. Sé que así es como quieren defender; cómo puedo ser efectivo, no dejar que me saquen del partido, sino también aprovecharlo como equipo. Y a veces es curioso lo agresivo que es“, denunció Curry tras la victoria de Warriors 136 a 116 ante Hornets.

¿Cuántos títulos tiene Stephen Curry en la NBA?

Con el objetivo de superar a LeBron James en una de las estadísticas más importantes en la NBA, número de títulos, Stephen Curry tiene cuatro campeonatos (2015, 2017, 2018 y 2022) con Golden State Warriors y va por un quinto título.

