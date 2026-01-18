Es tendencia:
Sigue GRATIS y EN VIVO Real Sociedad vs. Barcelona: transmisión minuto a minuto de LaLiga 2025-26

El líder del futbol español aterriza en territorio vasco con el objetivo de continuar en la cima del campeonato.

Con Lamine Yamal: la alineación confirmada de Barcelona

  • Joan García
  • Koundé
  • Cubarsí
  • Eric García
  • Balde
  • De Jong
  • Pedri
  • Fermín
  • Lamine Yamal
  • Dani Olmo
  • Ferran Torres
¿A qué hora comienza el partido?

  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:00 hs
  • Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela: 16:00 hs
  • Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador: 15:00 hs
  • México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 14:00 hs

¡Bienvenidos a la cobertura de Real Sociedad vs. Barcelona!

Sigue los momentos más destacados del partido por la Jornada 20 de LaLiga de España.

Por Lucas Lescano

Barcelona visita a la Real Sociedad en el encuentro más destacado del día.
