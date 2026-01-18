LALIGA
Sigue GRATIS y EN VIVO Real Sociedad vs. Barcelona: transmisión minuto a minuto de LaLiga 2025-26
El líder del futbol español aterriza en territorio vasco con el objetivo de continuar en la cima del campeonato.
Con Lamine Yamal: la alineación confirmada de Barcelona
- Joan García
- Koundé
- Cubarsí
- Eric García
- Balde
- De Jong
- Pedri
- Fermín
- Lamine Yamal
- Dani Olmo
- Ferran Torres
¿A qué hora comienza el partido?
- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:00 hs
- Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela: 16:00 hs
- Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador: 15:00 hs
- México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 14:00 hs
¡Bienvenidos a la cobertura de Real Sociedad vs. Barcelona!
Sigue los momentos más destacados del partido por la Jornada 20 de LaLiga de España.
