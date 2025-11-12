Julio César Chávez criticó a Canelo Álvarez: “La edad no perdona”

Para alguien que conoce tanto lo que sucede arriba del cuadrilátero como Julio César Chávez, la última derrota que sufrió Canelo Álvarez ante Terence Crawford a mediados de septiembre fue dura, pero con ciertas explicaciones que ayudan a entender mejor el desarrollo de lo que fue la contienda más esperada del año. Para la leyenda está claro que Saúl ya no es el mismo que supo brillar durante tantos años.

Publicidad

Publicidad

Para Julio César Chávez, la edad no perdonó a Canelo Álvarez

Lo que afirmó Chávez de manera contundente en las últimas horas es que Canelo está sufriendo el paso del tiempo, situación de la cual no está exento ningún atleta que llega a determinada edad. En este caso, para Julio César, fue fundamental ver el desgaste que tiene Álvarez sobre su cuerpo para percibirlo tan poco activo ante un rival de primer nivel como Crawford.

“La edad primeramente no perdona. Además, Canelo ya se ve cansado, ¿me entiendes? Él empezó muy jovencito, acuérdate, desde los 15 años. Ya tiene 20 años peleando. No tanto te chingan las peleas, te chingan las concentraciones. el estar, entrenar todos los días, el cuerpo se cansa y más cuando tienes tanto dinero”, comentó Chávez en conversación con Adela Micha.

Publicidad

Publicidad

Mientras que por otro lado, concluyó: “Pues nadie esperaba esa sorpresa. No, no he hablado con él. Sí le mandé un saludo por la televisión, pero no he hablado con él. Ahora sí estuvo buena la pelea. Nadie pensaba que iba a ganar Crawford, venía de tres pesos diferentes, pero así es el boxeo”.

Al igual que la mayoría de los protagonistas que hacen al mundo del boxeo, pocos se esperaban que Crawford podía llegar a terminar con el reinado de Canelo. Sin embargo, el estadounidense continúa recogiendo elogios tras demostrarle al deporte que su nivel es capaz de cualquier cosa, incluso de exponer ante el mundo a una de las máximas figuras de los últimos tiempos.

ver también La impactante confesión de Julio César Chávez sobre las adicciones de su hijo: “Quería, pero no podía”

En síntesis

Julio César Chávez atribuyó la derrota de Canelo Álvarez al paso del tiempo y el cansancio .

atribuyó la derrota de al y el . Canelo Álvarez comenzó a pelear a los 15 años y ha estado en el boxeo por 20 años .

comenzó a pelear a los y ha estado en el boxeo por . Terence Crawford ganó la contienda contra Canelo, lo cual fue una sorpresa para muchos.

Publicidad