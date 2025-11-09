La impactante confesión de Julio César Chávez sobre las adicciones de su hijo: “Quería, pero no podía”

Uno de los problemas más grandes que ha atormentado a la familia Chávez está relacionado a las adicciones con las que han luchado sus integrantes. Cada uno tuvo su propia batalla y, de alguna forma u otra, han sabido salir para afrontar la vida de mejor manera. En este caso, el padre de la casa, la leyenda Julio César, explicó, por ejemplo, el motivo por el cual se vio sumergido en ese mundo uno de sus hijos, Jr.

Publicidad

Publicidad

El César se expresó a corazón abierto que poco ha podido hacer para que su hijos no atraviesen lo que en su momento le tocó vivir. En ese sentido, manifestó que estaba seguro de que su hijo, Jr. estaba arrepentido del camino que había tomado al no poder mantener el éxito deportivo producto de malas decisiones que cambiaron por completo su trayectoria.

La reflexión de Chávez acerca de su hijo Jr.

“Yo pienso que sí. Yo pienso que es por eso que él consumía drogas, ¿me entiendes? Porque él vio cómo se le fue destruyendo su carrera por el maldito vicio. Él quería, pero no podía. Él quería, pero no podía. Y no pudo. Y en el pecado llevó la penitencia”, reflexionó Chávez en conversación con Adela Micha.

Publicidad

Publicidad

Y además agregó: “Es por eso que él no ha podido dejar la mierda, ¿me entiendes? Bueno, ya ahorita tiene un año y feria batallando, pero ahí está. Es por eso, porque él quiere evadir su realidad. Pero así es la vida. Mientras mis hijos estén sanos, yo estoy feliz. Yo ya les dije a los dos: ‘ya, loco, ya estoy cansado, cabrón’. Ya he llorado mucho”.

Chávez conmovió a todos con sus palabras, porque dejó ver todo lo que esconde una familia detrás. Sin importar el enorme éxito cosechado, cada casa tiene sus propias complicaciones y es eso a lo que se refirió la leyenda. Para el ídolo mexicano, las luces no significan nada cuando se apagan y no hay aspectos positivos a rescatar.

ver también Julio César Chávez reveló la razón por la que canceló la cartelera de sus hijos, Jr. y Omar

En síntesis

Julio César Chávez explicó el consumo de drogas de su hijo Jr. como evasión de su realidad .

explicó el de su hijo Jr. como de su . Chávez Jr. lleva un año y feria batallando para dejar las adicciones , según su padre.

lleva para dejar las , según su padre. Julio César Chávez reflexionó sobre las adicciones y la carrera destruida de su hijo en entrevista con Adela Micha.

Publicidad