Julio César Chávez Jr. y su hermano Omar Chávez volverán a compartir cartelera, aunque no será en diciembre como se había planeado inicialmente. La nueva fecha elegida por la familia Chávez será el 24 de enero en San Luis Potosí, donde ambos buscarán retomar sus carreras arriba del ring.

Sin embargo, el cambio de calendario no fue casual. En una entrevista con Adela Micha para La Saga, Julio César Chávez explicó que la pelea se postergó debido a que Omar se encuentra internado en una de sus clínicas de rehabilitación. El excampeón mundial aseguró que la decisión fue tomada para priorizar la salud y el bienestar de su hijo antes del regreso oficial.

La razón por la que Julio César Jr. y Omar Chávez no pelearán en 2025

“Está consciente de que la regó, ahí va a estar de pérdida un mes. Mientras se va a preparar porque va a pelear Julio y él. La pelea va a ser para enero, es el 24 de enero en San Luis Potosí. Iba a ser en diciembre, pero la aplacé para que estén bien los dos y van a pelear los dos”, explicó la leyenda.

Omar Chávez volverá al boxeo junto a su hermano a principios de 2026. (X)

Julio César Chávez Jr., por su parte, se encuentra enfocado en su preparación con miras a su regreso tras la derrota ante Jake Paul. Será su primera pelea luego de los problemas legales que enfrentó en Estados Unidos, situación que derivó en su deportación a México y su actual libertad condicional.

Mientras tanto, Omar Chávez continúa bajo tratamiento en la clínica de su padre en Tijuana. Según reveló el propio Julio, el menor de los hermanos sufrió una recaída después de consumir marihuana, motivo por el cual se decidió su internación. Con ambos trabajando en su recuperación física y personal, el clan Chávez apunta a iniciar 2026 con un nuevo capítulo en su historia dentro del boxeo mexicano.

