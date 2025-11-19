Julio César Chávez Jr. reapareció por primera vez tras su vínculo con el narcotráfico: “No me den por acabado”

Julio César Chávez Jr. regresará al ring el próximo 24 de enero en San Luis Potosí, donde compartirá cartelera con su padre y su hermano en uno de los regresos más observados del boxeo mexicano reciente. Tras un año marcado por problemas legales y un prolongado alejamiento del cuadrilátero, el sinaloense vuelve con un tono inusualmente directo y decidido, dejando entrever que tiene declaraciones fuertes que, según él, marcarán el comienzo de una nueva etapa que desarrollará más adelante.

Publicidad

Publicidad

Julio César Chávez Jr. quiere demostrar su vigencia

Fue el propio Chávez Jr. quien buscó desmentir esa percepción al asegurar que está listo para dar un giro a la narrativa que lo rodea. “No se pierdan la pelea”, comentó Chávez en La Pelotera Mx. Y además agregó: “Y que no me den por viejo, ni por acabado, porque se van a llevar una sorpresa”.

“Parece que cuando hay más dificultades a veces uno le echa más ganas, entonces hay que seguir adelante. Me volvió a entrar las ganas de pelear y le estamos dando con todo. Me hubiera gustado tener esta mentalidad hace algunos años… Disfruto más lo que hago”. Su discurso apunta a un renacer personal más que a un simple reinicio deportivo”, continuó.

Julio César Chávez Jr. está listo para un nuevo regreso al boxeo. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

En paralelo, reconoció que su proceso de madurez incluye asumir públicamente sus dificultades, especialmente las relacionadas con las adicciones, un tema que ha acompañado buena parte de su carrera: “Es la finalidad de mostrarse como uno es, porque es una vergüenza decir cosas que no son. Trato de ser transparente y enfocarme en el box, porque es una bendición tener un papá como el que tengo y ser boxeador”.

Habrá que ver si Chávez Jr. puede validar sus palabras sobre el cuadrilátero. Luego de ser vinculado con el narcotráfico, hecho aceptado y reconocido por su padre, Julio César Chávez, el heredero de la leyenda quiere dar vuelta la página y comenzar a terminar su carrera de la mejor manera, dejando buenas presentaciones sobre el cuadrilátero.

ver también Tyson Fury reveló su predicción para la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua

En síntesis

Julio César Chávez Jr. regresará al ring el 24 de enero en San Luis Potosí .

regresará al ring el en . El boxeador retoma la actividad tras resolver su situación migratoria en Estados Unidos .

en . Chávez Jr. afirmó en La Pelotera Mx que le volvieron las ganas de pelear y que no está acabado.

Publicidad