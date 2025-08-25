Uno de los temas que mayor polémica generó en los últimos meses fue la detención de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos que luego se extendió hacia México en una causa que lo tenía como acusado de mantener relaciones con el Cártel de Sinaloa. Finalmente, parece que la situación va llegando de a poco a su fin debido a una importante decisión que tomó la Justicia con el hijo de la leyenda.

Publicidad

Publicidad

ver también Óscar Valdez no duda al enviarle una advertencia a Terence Crawford para la pelea vs. Canelo Álvarez

Julio César Chávez recuperó su libertad

El juez Enrique Hernández Miranda decidió dar paso al juicio que servirá para resolver un caso muy polémica, pero que Chávez Jr. podrá esperar en libertad. Julio César recibió el beneficio de poder esperar la finalización del casado desde su hogar, debido a que las autoridades entendieron que no presenta riesgo de fuga.

La decisión del juez fue otorgar tres meses más para que la investigación siga su curso y que termine por resolver todos los misterios pendientes. Para Chávez la situación es muy compleja, porque la acusación que recaer sobre su persona es muy importante.

Julio César Chávez Jr. es acusado de pertenecer al Cártel de Sinaloa. (INSTAGRAM)

Publicidad

Publicidad

Apenas fue detenido en Estados Unidos, las autoridades no dudaron en revelar los motivos por los cuales se investiga al hijo de la leyenda, quien no se expresó en ningún momento en primera persona, pero sí a través de allegados importantes que se encargaron de difundir la inocencia del mexicano.

“El 2 de julio, ICE arrestó al boxeador mexicano y delincuente inmigrante ilegal Julio César Chávez Jr. Actualmente se encuentra en trámite de deportación expedita de Estados Unidos. Este afiliado al Cártel de Sinaloa tiene una orden de arresto vigente en México por su participación en el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos“, expresaron las autoridades.

ver también Jake Paul como nunca: respuesta a los críticos de su pelea vs. Gervonta Davis y mensaje a Floyd Mayweather

Ahora, Chávez aguardará en libertad el proceso judicial más importante su vida. Chávez se enfrenta a la posibilidad de ser condenado como un delincuente o de dejar atrás un capítulo oscuro en su camino, que finalmente podría resolverse superando el malentendido.

Publicidad