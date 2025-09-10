Cada vez falta menos para uno de los combates más esperados de todo el 2025. Este sábado 13 de septiembre, en Las Vegas, se verán las caras Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford en una pelea que promete emociones fuertes y que tendrá en juego el título indiscutido del peso supermediano en las 168 libras.

El boxeador tapatío parte como favorito para quedarse con el triunfo. No solo llega con la confianza de ser el campeón defensor, sino que además cuenta con ventajas en cuanto a peso y tamaño frente a su rival. Eso lo coloca en una posición privilegiada para sostener la corona.

Sin embargo, enfrente tendrá a un peleador de élite que está dispuesto a dar el golpe de autoridad. Crawford llega muy bien preparado, con un plan claro y sin ningún temor de medirse con una de las máximas figuras del boxeo mundial en la actualidad.

En los días previos a la pelea, el estadounidense volvió a dejar declaraciones que levantaron la temperatura del ambiente. Fiel a su estilo, no se guardó nada y lanzó un mensaje directo al mexicano que rápidamente generó polémica en la previa.

Las fuertes declaraciones de Terence Crawford

“¿Dicen que voy a correr ante Canelo? Voy a correr sobre su cabeza”, advirtió con dureza Crawford, dejando en claro que está dispuesto a todo para quedarse con el triunfo ante Canelo a pesar de que en las encuestas no es el favorito para la pelea.

Además, el norteamericano aseguró que no viajará a Las Vegas para otra cosa que no sea pelear: “No vengo a divertirme”, sentenció. Con esa mentalidad, el duelo frente a Canelo Álvarez promete ser un choque inolvidable que puede marcar un antes y un después en la categoría.