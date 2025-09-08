La espera está por terminar: faltan muy pocos días para que se lleve a cabo la pelea más esperada de 2025. Canelo Álvarez se enfrentará a Terence Crawford en Las Vegas el próximo sábado 13 de septiembre por el título indiscutido de peso supermediano.

Desde hace meses se habla de este combate, con muchas expectativas sobre lo que ocurrirá en el ring: el tapatío buscará defender su corona, mientras que el estadounidense intentará dar el gran batacazo y quedarse con el título de las 168 libras.

Un punto a favor de Canelo es su ventaja en tamaño y peso, algo que ha sido tema de conversación desde hace tiempo. Sin embargo, esto no modificó la postura de Crawford, quien se mantiene firme en salir a pelear sin importar las diferencias físicas.

El entrenador de Crawford, Brian “Bomac” McIntyre, restó importancia a las ventajas de Álvarez y lanzó un mensaje directo al boxeador mexicano a pocos días del combate, anticipando un enfrentamiento que promete ser un gran espectáculo y que será seguido por millones de espectadores.

Terence Crawford junto a su entrenador Brian “Bomac” McIntyre (Getty Images)

Las declaraciones de Brian “Bomac” McIntyre contra Canelo Álvarez

El entrenador de Crawford fue claro a la hora de hablar y encendió la polémica: “Él no es el tipo más grande, no lo es”, señaló en primer lugar en diálogo con el portal The Ring.

Además, McIntyre también minimizó el impacto del poder de puños de Canelo que lo ha llevado a ganar varias peleas a lo largo de su carrera: “Ese poder no le va a servir para sostenerse durante toda la pelea. No me importa ese poder”, concluyó McIntyre.