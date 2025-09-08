Faltan apenas cinco días para que se lleve a cabo una de las peleas más esperadas del 2025. En Las Vegas, Canelo Álvarez se medirá ante el estadounidense Terence Crawford por el título indiscutido de peso supermediano de las 168 libras.

El tapatío, que buscará defender su corona una vez más, ya comienza a recibir críticas y no son pocos los que creen que podría perder este combate. Para muchos, Crawford tiene lo necesario para dar el gran golpe y sorprender al mundo del boxeo.

La última presentación de Canelo fue en Arabia Saudita frente a William Scull, un duelo que dejó mucho que desear por el bajo nivel de ambos boxeadores. Sin embargo, por decisión unánime, los jueces le otorgaron la victoria al mexicano, lo que le permitió mantener su estatus de campeón.

En la previa del choque ante Crawford, el cubano William Scull decidió hablar y sus declaraciones no pasaron desapercibidas. Además de analizar el combate, lanzó fuertes críticas hacia el poder de puños de Canelo Álvarez, aunque igualmente lo ve como favorito.

Las declaraciones de William Scull sobre Canelo Álvarez

“Sus golpes no eran algo que te asuste, es una leyenda, pero no tiene gran potencia, no tiene un poder que te pueda demoler”, comenzó diciendo el cubano que a pesar de que no pudo contra Canelo, cree que este no cuenta con un gran golpe en sus manos.

“Si no hubiera tanta desventaja de peso, la pelea sería 50-50, pero como sí hay esa diferencia la pelea está 75-25, yo creo que Canelo va a ser el victorioso esa noche”, cerró Scull que a pesar de todo dejó en claro que Canelo será el ganador del duelo.