¿Confirmada? Las posibles peleas de Canelo Álvarez luego de ganarle a Christian Mbilli

Luego de volver a ser campeón del mundo, el tapatío afronta con ilusión un futuro en el que grandes estrellas lo esperan.

Tras superar el compromiso estelar frente a Christian Mbilli en territorio árabe, la atención del universo boxístico se posa sobre el futuro inmediato de Canelo Álvarez. Con el cinturón verde del Consejo Mundial de Boxeo afirmado sobre sus hombros, el pugilista mexicano analiza el panorama de cara a sus siguientes presentaciones.

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Canelo tiene varios frentes abiertos para 2027

Entre las alternativas que encabezan los deseos del tapatío aparece con fuerza la revancha frente al ruso Dmitry Bivol. El propio Canelo expresó en reiteradas oportunidades su intención de saldar esa cuenta pendiente que le dejó su caída en las 175 libras, buscando un segundo capitulo que le permita cobrar venganza sobre la lona frente al rey de los semicompletos.

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A la par de ese objetivo prioritario, dentro del peso supermediano comienzan a tomar fuerza competidores con hambre de gloria. Nombres como Lester Martínez figuran como opciones sumamente atractivas para armar una función de alto nivel, al tiempo que el británico Hamzah Sheeraz asoma en el horizonte como la gran amenaza joven que exige una oportunidad titular en la división.

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En cuanto a los grandes choques mediáticos, la opción de una revancha frente a Terence Crawford perdió fuerza de manera paulatina. Pese a que una segunda contienda contra el norteamericano representa un atractivo enorme para los fanáticos, Crawford parece no querer saber nada con salir del retiro profesional luego de haber marcado su camino hacia el adiós definitivo del cuadrilátero. Clarin.com

Por último, la histórica ilusión del público por observar un cruce directo contra David Benavidez quedó totalmente apagada. El Monstruo Mexicano decidió dar un salto contundente en su carrera al instalarse definitivamente en la categoría de los pesos cruceros, una decisión divisional que ubica su balance físico muy lejos de las 168 libras que ostenta el mexicano.

En síntesis

Canelo Álvarez busca una revancha contra Dmitry Bivol en las 175 libras.

busca una revancha contra en las 175 libras. Canelo Álvarez evalúa enfrentar a Lester Martínez o al británico Hamzah Sheeraz .

evalúa enfrentar a o al británico . David Benavidez subió al peso crucero y descartó pelear contra Canelo Álvarez.