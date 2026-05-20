¿Por qué detuvieron al boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, en Culiacán?

Este miércoles se confirmó la detención de Omar Chávez, hijo del legendario campeón mundial Julio César Chávez. El arresto del pugilista de 36 años tuvo lugar en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Hasta el momento, las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales locales han mantenido reserva respecto a los argumentos y cargos específicos que motivaron la captura.

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El duro pasado que arrastra Omar Chávez

Tras el procedimiento, Chávez fue trasladado de forma inmediata al centro penitenciario de Aguaruto, donde permanece bajo custodia a la espera de que se defina su situación legal. Fuentes oficiales confirmaron que el deportista no cuenta con antecedentes penales registrados en su ficha. Sin embargo, en el ámbito público es conocido su duro historial personal, el cual incluye batallas prolongadas contra las adicciones al juego, las drogas y el alcohol.

La ficha de la detención de Omar Chávez. (X)

En el plano boxístico, el sinaloense venía de registrar actividad reciente sobre el cuadrilátero a principios de este año. Su última presentación oficial ocurrió en el mes de enero, cuando se impuso por la vía del nocaut en el segundo asalto ante José Miguel Torres, un resultado que parecía encarrilar su carrera profesional dentro del deporte en la etapa final de su carrera.

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Este hecho vuelve a poner bajo las luces a la familia Chávez por problemas con la justicia. Cabe recordar que a mediados del año pasado su hermano, Julio César Chávez Jr., también estuvo detenido tras ser acusado de formar parte de las estructuras operativas del Cártel de Sinaloa, una situación que generó un fuerte impacto mediático y familiar.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado emita un comunicado oficial para esclarecer los motivos de la detención de Omar en Culiacán. Por ahora, los abogados de la familia ya se encuentran trabajando en el penal de Aguaruto para conocer los detalles del expediente y determinar los pasos a seguir en la defensa del boxeador.

En síntesis

Omar Chávez , hijo del histórico boxeador Julio César Chávez, fue detenido este miércoles en Culiacán, Sinaloa .

, hijo del histórico boxeador Julio César Chávez, fue detenido este miércoles en . El pugilista de 36 años fue ingresado al centro penitenciario de Aguaruto a la espera de que se esclarezcan los cargos.

fue ingresado al centro penitenciario de Aguaruto a la espera de que se esclarezcan los cargos. Su última pelea profesional fue en enero, cuando venció por nocaut a José Miguel Torres.