La presentación de este sábado 25 de enero de Omar Chávez era muy esperada. La expectativa de los aficionados del boxeo estaba centrada en ver si el hijo de la leyenda Julio César iba a poder demostrar algo de nivel a sus 35 años. Muy lejos estuvo de esto y por eso ahora se abre el interrogante de lo que pasará con él en el futuro.

El futuro de Omar Chávez en el box

La derrota de Omar ante Misael Rodríguez fue dura. El hijo de JJC no estuvo en ningún momento a la altura de las circunstancias y su nivel dejó mucho que desear. Esto último es lapidario, porque genera que se cierren puertas de cara al futuro y que el público pierda un poco de entusiasmo por verlo en acción, algo que es letal para las promotoras que deciden invertir en los protagonistas.

Si hablamos de posibles rivales, tenemos que decir que no hay ninguno. De hecho, un gran misterio que está rondando en el aire está relacionado al posible retiro de Omar de la actividad. Esta posibilidad no se descarta, teniendo en cuenta que deportivamente no hay grandes ambiciones y económicamente ya ha llegado lo que se necesitaba.

Hace unos meses, Julio César declaró que deseaba que sus hijos se alejaran pronto del boxeo: “Ahorita las cosas están que no me lo creo. La verdad Julio está muy bien, bendito sea Dios, libre de cualquier adicción, Omar también. Ya el boxeo no es la prioridad, que peleen unas tres, cuatro o cinco peleas y lleven su vida limpia, que estén limpios de adicciones, que estén bien con sus hijos, con su esposa. El boxeo ya que lo agarren como un hobbie unas tres, cuatro o cinco peleas y vámonos ya”.

De esta manera, habrá que esperar al paso de las próximas semanas para obtener alguna precisión más, pero el camino de Omar en el boxeo parece estar llegando a su fin y algunas peleas de despedida, que no representen un gran riesgo deportivo, parecen ser las ideales para comenzar a colgar los guantes de una manera amena que le permita dejar el deporte por la puerta grande y no la de atrás.

