En el marco de la Jornada 18 de la edición 2025-26 de la Premier League, Nottingham Forest y Manchester City se cruzan este sábado 27 de diciembre desde las 6:30 horas (Ciudad de México) en el City Ground de la ciudad de Nottingham. Ambos equipos necesitan ganar para acercarse a poder cumplir con sus objetivos.

El equipo a cargo de Sean Dyche viene de perder por la mínima ante Fulham en condición de visitante. Con 18 unidades, el equipo está tan solo por encima de los tres equipos que están perdiendo la categoría en este momento y necesita imperiosamente sumar de a tres puntos.

Del lado del equipo dirigido por Pep Guardiola, arriba a este cotejo con un buen triunfo por 3-0 en su casa ante su gente ante West Ham. Con 37 puntos, el equipo celeste es escolta del líder Arsenal con 39 unidades, por lo que el triunfo es vital para seguir peleando por el liderato.

La posible alineación de Nottingham Forest vs. Manchester City

John

Neco Williams

Nikola Milenkovic

Murillo

Oleksandr Zinchenko.

Elliot Anderson

Douglas Luiz

Omari Hutchinson

Morgan Gibbs-White

Callum Hudson-Odoi

Igor Jesus

DT: Sean Dyche

La posible alineación de Manchester City vs. Nottingham Forest

Gianluigi Donnarumma

Matheus Nunes

Ruben Dias

Josko Gvardiol

Nico O’Reilly

Bernardo Silva

Nico González

Tijjani Reijnders

Rayan Cherki

Phil Foden

Erling Haaland

DT: Pep Guardiola