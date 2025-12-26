Es tendencia:
Las probables alineaciones de Nottingham Forest vs. Manchester City por la Jornada 18 de la Premier League 2025-26

Los Tricky Trees y los Citizens se enfrentan en una nueva jornada de la temporada 2025-26 de la Primera División de Inglaterra.

Por Agustín Zabaleta

En el marco de la Jornada 18 de la edición 2025-26 de la Premier League, Nottingham Forest y Manchester City se cruzan este sábado 27 de diciembre desde las 6:30 horas (Ciudad de México) en el City Ground de la ciudad de Nottingham. Ambos equipos necesitan ganar para acercarse a poder cumplir con sus objetivos.

El equipo a cargo de Sean Dyche viene de perder por la mínima ante Fulham en condición de visitante. Con 18 unidades, el equipo está tan solo por encima de los tres equipos que están perdiendo la categoría en este momento y necesita imperiosamente sumar de a tres puntos.

Del lado del equipo dirigido por Pep Guardiola, arriba a este cotejo con un buen triunfo por 3-0 en su casa ante su gente ante West Ham. Con 37 puntos, el equipo celeste es escolta del líder Arsenal con 39 unidades, por lo que el triunfo es vital para seguir peleando por el liderato.

La posible alineación de Nottingham Forest vs. Manchester City

  • John
  • Neco Williams
  • Nikola Milenkovic
  • Murillo
  • Oleksandr Zinchenko.
  • Elliot Anderson
  • Douglas Luiz
  • Omari Hutchinson
  • Morgan Gibbs-White
  • Callum Hudson-Odoi
  • Igor Jesus
  • DT: Sean Dyche
La posible alineación de Manchester City vs. Nottingham Forest

  • Gianluigi Donnarumma
  • Matheus Nunes
  • Ruben Dias
  • Josko Gvardiol
  • Nico O’Reilly
  • Bernardo Silva
  • Nico González
  • Tijjani Reijnders
  • Rayan Cherki
  • Phil Foden
  • Erling Haaland
  • DT: Pep Guardiola
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
