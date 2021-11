Saúl El Canelo Álvarez viene de hacer historia el último sábado en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas luego de noquear en el undécimo asalto a Caleb Plant, pues eso lo coronó no solo como el primer mexicano, sino como el primer boxeador en toda América Latina en alzarse como campeón mundial indiscutible de boxeo, en las 168 libras.

Apenas consumada esa trascendental victoria, el tapatío comenzó a recibir todo tipo de desafío, ya sea de peleadores de su división de peso como David Benavídez y Anthony Dirrell, de una división inferior como es el caso de Jermall Charlo y Gennady Golovkin; de la división de peso semipesado como sucedió con Dmitry Bivol y Artur Beterbiev e incluso de dos divisiones más arriba, como el desafío que le lanzó Mairis Breidis para que suba a buscar un cinturón entre los peso crucero. Claro que así como hubo llamados que persiguen la gloria, otros no parecen perseguir mucho más que ese gran cheque de pago que siempre llega adosado al nombre del Canelo Álvarez.

Entre tantos y tantos nombres, también hay quienes creen que ninguno de ellos representa un peligro real para el mexicano. Uno de ellos es Román Chocolatito González, excampeón mundial de peso súper mosca que en enero buscará recuperar su corona en la trilogía de combates ante Gallo Estrada y que durante su campamento de entrenamiento aseguró que además de indiscutible Canelo es invencible actualmente.

"Canelo hizo tremenda pelea ante Plant. Demostró todo lo que tiene. Es un peleador que hoy por hoy no tiene rival. No hay alguien capaz de vencer a Canelo", dijo el nicaragüense en diálogo con FightHype, dándole la razón a quienes situán al tapatío como el mejor boxeador libra por libra del mundo.

Y agregó: "No creo que haya un peleador que pueda ganarle. No se me ocurre un nombre. la condición física, la preparación que muestra tener en cada pelea lo ayuda muchísimo. Hablando muchos pueden sentirse capaces de ganarle, pero cuando suben al ring con él terminan de darse cuenta que no pueden hacerlo".