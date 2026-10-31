¿Qué título está en juego en la pelea de Canelo Álvarez contra Christian Mbilli?

Entérate del trono que estará en juego entre la leyenda mexicana y el campeón francés en Riad.

Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli se enfrentarán este sábado 31 de octubre en el choque estelar de la velada en Riad, Arabia Saudita. Más allá del atractivo económico y mediático que rodea al evento en Oriente Medio, la contienda encierra un interés deportivo supremo al poner en juego un trofeo de máxima jerarquía internacional en la división.

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El cetro oficial que estará sobre la mesa en esta oportunidad es el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), correspondiente al límite de las 168 libras. Esta faja verde y de oro pertenece actualmente al monarca invicto galo, quien subirá a la lona con la misión de defender su estatus ecuménico frente al retador tapatío.

Para el pugilista europeo representa la oportunidad dorada de realizar la primera defensa exitosa de su reinado. Lograr una victoria sobre la lona en tierras árabes ante una figura de renombre internacional afianzaría su condición de rey absoluto de la categoría, revalidando de manera contundente el cinturón obtenido ante los ojos del mundo.

Por el lado del boxeador azteca, la velada plantea el objetivo concreto de reconquistar la corona del organismo y sentarse nuevamente en el trono de las 168 libras. Salir con la mano en alto este fin de semana le permitirá al tapatío colgarse otra vez la faja del Consejo Mundial de Boxeo, devolviéndolo a la cima absoluta del deporte de los puños.

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En síntesis