¿Quién es Christian Mbilli, el rival de Canelo Álvarez en Arabia Saudita?

El nombre de Christian Mbilli ocupa el centro de la escena internacional como el oponente elegido para medir fuerzas con Saúl “Canelo” Álvarez este sábado en Riad. Nacido el 26 de abril de 1995 en Yaundé, Camerún, el deportista de 31 años emigró desde muy joven a suelo europeo, donde construyó la nacionalidad francesa antes de radicar su campamento de entrenamiento en Canadá para proyectar su carrera hacia la élite.

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Su etapa en el terreno amateur dejó destellos de una potencia física fuera de lo común que llamó la atención de los principales observadores del deporte. Tras representar a Francia en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y quedar muy cerca del podio en los pesos medianos, el peleador dio el salto al campo profesional en 2017 para iniciar un ascenso implacable a base de nocauts espectaculares.

A lo largo de su trayectoria profesional en las 168 libras, el noqueador galo edificó un registro invicto con una efectividad demoledora ante cada rival que pisó el mismo cuadrilátero. Su estilo de combate se caracteriza por una presión asfixiante sobre los tres minutos de cada asalto, un volumen constante de golpes a la zona media y una mandíbula de hierro dispuesta al intercambio en la corta distancia.

Su consolidación en los primeros puestos del ranking internacional llegó de la mano del Consejo Mundial de Boxeo, organismo que lo elevó a la categoría de campeón regular del peso supermediano. Tras afianzarse en el trono de la división, el equipo de trabajo del púgil persiguió de manera insistente el choque estelar contra el tapatío para demostrar la vigencia de su faja ecuménica.

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Afincado en la cima de su rendimiento físico y boxístico, Christian Mbilli afronta la oportunidad más importante de su vida en territorio árabe. El peleador africano con bandera francesa subirá al ring sin la mochila de ser el favorito de la noche, pero con la firme convicción de que su pegada atroz resulta la herramienta idónea para destronar al ídolo mexicano.

En síntesis