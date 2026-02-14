Es tendencia:
Quién pelea HOY sábado 14 de febrero de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

Por Lucas Lescano

Una nueva jornada de boxeo buscará deslumbrar a los aficionados.
Una nueva jornada de boxeo buscará deslumbrar a los aficionados.

Las acciones del boxeo continúan este sábado 14 de febrero. En el día de los enamorados, el amor por el pugilismo seguirá más fuerte que nunca y una velada interesante se llevará a cabo en México para que los espectadores puedan disfrutar del deporte nacional en estado puro.

Yoali Mosqueda y Miguel Nieblas serán los protagonistas más importantes del fin de semana, en una cartelera plagada de talentos mexicanos. La misión principal de ambos en el duelo que se llevará a cabo en el peso mosca, es poder demostrar que cuentan con lo necesario para llegar a obtener una oportunidad titular pronto en una división plagada de figuras.

En cuanto a los números, Mosqueda arrastra un interesante récord de 14-0 con 11 victorias por la vía del nocaut. Por su parte, Nieblas llega a este combate con números de 11-3, por lo que se encuentra un poco más exigido en las obligaciones de salir del cuadrilátero con la mano en alto. Lo que está claro es que la promesa de KO está intacta y que el show no defraudará a los aficionados.

El inicio del horario para la jornada que se desarrollará en la Plaza Juárez de Metepec está previsto para las 22:00hs del Centro de México, 23:00hs en Bogotá y 01:00hs en Buenos Aires. Toda la actividad del día podrá ser seguida de manera única y exclusiva a través de ESPN, TUDN y Televisa, con las peleas preliminares y las más destacadas de la velada.

Las peleas más destacadas de este sábado 14 de febrero:

  • Aldair Pérez vs. Santiago Camaño | Peso supergallo
  • José Luis Hernández vs. Cristopher Ramírez Moreno | Peso gallo
  • Francisco Piña Juárez vs. Diego Andrade | Peso pluma
  • Damián Arce vs. Jesús Flores | Peso supermosca
  • Yoali Mosqueda vs. Miguel Nieblas | Peso mosca

En síntesis

  • Yoali Mosqueda y Miguel Nieblas protagonizan la pelea estelar este sábado 14 de febrero.
  • El evento inicia a las 22:00hs en la Plaza Juárez de Metepec, México.
  • El invicto Yoali Mosqueda llega al combate con un récord fáctico de 14-0.
