La dura crítica de Juan Manuel Márquez: “Van a acabar con el boxeo”

El boxeo atraviesa un momento particular. Mientras en el profesionalismo las estrellas no brillan como se esperaría y no logran captar la atención mundial deseada, en el amateurismo se ha generado una tremenda repercusión con las veladas que protagonizan figuras de Internet, celebridades y personajes reconocidos por todos. Esto no le gusta nada a Juan Manuel Márquez, la leyenda que lanzó una crítica feroz hacia el tema en cuestión.

Juan Manuel Márquez sostiene que “el boxeo merece respeto”

Lo que expresó el excampeón del mundo es que entiende que el deporte ha perdido prestigio y que eso se debe a las peleas de famosos que nada tienen que ver con el pugilismo. En ese sentido, Márquez sostuvo que se está echando a perder todo lo que se construyó durante años de trabajo duro y estrellas que llevaron el deporte a lo más alto de todo.

“Creo que el boxeo ahorita se ha malbaratado, hay que decirlo así. Hay una falta de respeto hacia el deporte de los puños, hacia el deporte que es mi pasión, hacia el deporte que me dio todo, que me ha regalado todo, el reconocimiento y el cariño de la gente”, expresó Márquez en conversación con los medios.

Por otro lado agregó: “Y verlo ahorita cómo lo están echando a perder con este tipo de peleas, creo que el deporte merece respeto. Toda la gente que está involucrada en esto no se pueden arrepentir porque van a acabar con el boxeo, con el deporte del boxeo. Ojalá que recapaciten”.

Por lo pronto, al haber encontrado un negocio rentable y sostenible, ya se han confirmado cuatro veladas de famosos. En México, Argentina, Colombia y España, se montarán los cuadriláteros para que el público pueda disfrutar de sus personajes favoritos en acción, sin importar lo que alguien que busca defender el tradicionalismo, como Márquez, pueda llegar a decir.

En síntesis