Quién pelea HOY sábado 20 de septiembre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Luego de que haya pasado la velada más espectacular del año que protagonizaron Canelo Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas, el mundo del boxeo continúa con su acción habitual de los días sábados. En ese contexto, dos peleas muy esperadas tendrán su momento de brillar para deslumbrar a los aficionados.

Los protagonistas más destacados del fin de semana serán Oscar Collazo y Gabriela Fundora. Ambos peleadores expondrán sus respectivos cinturones del mundo, por lo que una cartelera que tenga dos contiendas con títulos en juega se torna atractiva de manera automática.

Por el lado de Collazo, el puertorriqueño expondrá sus coronas AMB y OMB del peso paja. El rival en el Fantasy Springs Resort Casino de Indio, California, será Jayson Vayson. A su vez, en el duelo coestelar subirá al cuadrilátero la estadounidense Gabriela Fundora. La campeona indiscutida del peso mosca se verá las caras con Alexas Kubicki en un duelo en el que parte como favorita, como cada vez que aparece en escena.

Toda la acción del día podrá ser seguida de manera exclusiva por DAZN desde cualquier parte del mundo. La cartelera tiene horario previsto de inicio para las 18:00hs del Centro de México, 19:00hs en Bogotá y 21:00hs de Buenos Aires. En cuanto a las peleas más importantes, se espera que lleguen cerca de la medianoche de México.

Las peleas más destacadas de este sábado 13 de septiembre:

En California (Estados Unidos)