¿Vuelve por Canelo Álvarez? Gennady Golovkin se expresó sobre su posible regreso al box

El kazajo expresó que mantiene vivo el deseo de subirse a los cuadriláteros.

Por Lucas Lescano

Gennady Golovkin no le cierra la puerta al boxeo.
© Getty ImagesGennady Golovkin no le cierra la puerta al boxeo.

Uno de los rivales más duros que ha tenido Canelo Álvarez a lo largo de su carrera ha sido Gennady Golovkin. La trilogía histórica que mantuvieron que culminó con un empate y dos victorias para el mexicano marcó al deporte para siempre y es por esa misma razón que siempre se están pensando en la posibilidad de que el europeo vuelva a subirse a los cuadriláteros, algo que él mismo no da por descartado.

El deseo de Golovkin de volver al boxeo: intacto

Luego de la pelea de Canelo ante Terence Crawford volvió el debate sobre aquellos que más complicaron a Saúl sobre el cuadrilátero. Golovkin es uno de ellos y todos se preguntan si Gennady está retirado de manera oficial o no, porque fue uno de los máximos atractivos del pugilismo durante unos cuantos años. En ese contexto, el propio protagonista tomó la palabra para despejar dudas y no hizo más que volver a ilusionar a los aficionados.

Sí, ¿por qué no? Siento mis antiguas emociones aquí“, compartió Golovkin sobre una posible vuelta al box. A su vez, cuando le consultaron si tiene algún rival en mente para volver a subirse al cuadrilátero a los 43 años, fue contundente con su respuesta y manifestó: “Ese es mi secreto”.

Se confirmó cual es la verdad sobre el supuesto retiro de Gennady Golovkin.

Gennady Golovkin fue un rival histórico para Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Estas declaraciones se suman a los dichos que soltó hace unos meses su mánager, Tom Loeffler, quien expresó que la puerta del boxeo no estaba cerrada ni mucho menos, ya que no había existido ningún anuncio oficial, sino que lo que sucede es que Golovkin está centrado en sus actividades dentro del World Boxing. De todas maneras, el manejador reveló que siempre está latente la posibilidad de volver a ver a GGG peleando nuevamente.

No ha anunciado oficialmente su retiro, pero está muy ocupado ahora con el Comité Olímpico Nacional de Kazajistán, es una gran fuerza para salvar el boxeo en los Juegos Olímpicos de 2028 aquí en Los Ángeles. Así que es genial lo que está haciendo por el boxeo, continuando su legado después de una carrera tremenda en la división mediana con tantas defensas de títulos mundiales”, expresó Loeffler en Fino Boxing a mediados de año.

