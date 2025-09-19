En la previa del combate muchos pensaban que la victoria de Canelo Álvarez sobre Terence Crawford era inevitable. La diferencia de peso que podía llegar a existir era un factor clave para aquellos que analizaban la pelea del año, pero lo cierto es que el estadounidense dio la gran sorpresa y se quedó con los títulos supermedianos para callar a más de uno, incluida la leyenda Marco Barrera.

Los elogios de Marco Barrera a Terence Crawford

El excampeón del mundo se expresó sobre lo que vio el pasado sábado 13 de septiembre en Las Vegas. De forma categórica sostuvo que Crawford le tapó la boca, porque no imaginaba un nivel tan superlativo de Terence como finalmente terminó sucediendo. Antes del combate, Barrera imaginaba un nocaut fácil de Canelo, pero finalmente se terminó rindiendo a las habilidades de Bud.

“Fue una gran pelea. Yo decía que tenía como cinco o seis rounds Crawford para hacer la diferencia, pero me tapó la boca. Demostró que la calidad hace más que cualquier cosa y le ganó bien a Canelo. A todos que pensábamos eso, que un peso chico no le puede ganar a un peso grande, se nos olvidó decir que un extraordinario peso chico sí le puede ganar a un gran campeón como es Canelo”, comentó Barrera en 210 Boxing TV.

Marco Barrera expresó que Canelo Álvarez no pudo descifrar el estilo de Terence Crawford. (GETTY IMAGES)

Y además agregó: “Esa extraordinaria estrategia de zurdo. Desde que se dio cuenta que Canelo no podía entrar se aventó todos los 12 rounds y Canelo difícilmente pudo hallarle al estilo zurdo. Nunca se cambió, camino muy bien. De hecho Canelo lo quería cerrar, pero la habilidad y poder salir, poder ir hacia atrás, ese jab de mano derecha también toda la noche no lo dejó de tirar”.

De esta manera, se puede ver como Crawford se ha ganado el respeto del boxeo de forma unánime. Barrera destacó la gran estrategia que llevó a cabo Crawford para destronar a Álvarez de las 168 libras, poniendo énfasis en la enorme capacidad que mostró el norteamericano para adaptarse al cambio de categoría como si hubiera peleado allí toda su vida.

