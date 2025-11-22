Quién pelea HOY sábado 22 de noviembre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Finalmente, luego de tanta espera llegó el fin de semana del sábado 22 de noviembre en el que se desarrollará una de las carteleras más esperadas del año. En esta jornada habrá múltiples peleas con títulos del mundo en juego, por lo que será un día para no perderse de absolutamente nada de lo que sucederá en Medio Oriente.

En Riad, Arabia Saudita, los protagonistas estelares serán David Benavidez y Anthony Yarde, pero lo cierto es que de principio a fin se tratará de una velada impresionante. El Monstruo Mexicano expondrá sus coronas AMB y OMB de los semipesados ante un rival que intentará dar la gran sorpresa del día.

Por otro lado, una de las estrellas nacientes del deporte, Jesse Rodríguez aparecerá en escena para enfrentarse al argentino Fernando Puma Martínez. En juego estarán los cinturones OMB, CMB y AMB de los supermosca, mientras que figuras como Devin Haney o Abdullah Mason también estarán en acción.

La velada comenzará a las 14:00hs del Centro de México. En relación a las opciones que existen para sintonizar la acción, solamente se contará con una. Desde cualquier parte del mundo, las peleas podrán ser seguidas de manera exclusiva mediante DAZN.

Las peleas más destacadas de este sábado 22 de noviembre: