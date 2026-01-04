Premier League
Sigue GRATIS y EN VIVO Manchester City vs. Chelsea: transmisión minuto a minuto de la Premier League 2025-26
No te pierdas ningún detalle del último partido de la Jornada 20 en el Etihad Stadium. Previa, todas las incidencias, goles y más.
Publicidad
¡BIENVENIDOS A LA COBERTURA DE MANCHESTER CITY VS. CHELSEA!
Acompáñanos a vivir este atractivo partido de la Jornada 20 de la Premier League.
Lee también
UEFA
Quién es Calum McFarlane, el DT de Chelsea ante Manchester City
UEFA
¿Por qué no juega Moisés Caicedo en Manchester City vs. Chelsea?
UEFA
Así quedó la tabla general de posiciones de Premier League tras el empate del Manchester City
Futbol Internacional