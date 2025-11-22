Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boxeo

David Benavidez vs. Anthony Yarde: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver en VIVO

Revisa los detalles más importantes de una jornada que promete ser histórica.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
David Benavidez vs. Anthony Yarde será el duelo más importante del día.
© GETTY IMAGESDavid Benavidez vs. Anthony Yarde será el duelo más importante del día.

Es momento de acción de la buena, es tiempo de una de las mejores carteleras que entregará el año 2025, la última capaz de centrar la atención de todos los amantes del deporte. Este sábado 22 de noviembre, Riad será la casa del pugilismo en una velada en la que habrá varias peleas con títulos del mundo en juego.

Publicidad

David Benavidez y Anthony Yarde serán los últimos en salir al cuadrilátero como los protagonistas más importantes del día. El Monstruo Mexicano tiene en su poder las coronas AMB y OMB de la división de los semipesados, por lo que dar un golpe en la mesa ante Yarde sería más que importante para confirmar su estatus de superestrella.

Por otro lado, estrellas como Jesse Rodríguez, Fernando Martínez, Abdullah Mason o Devin Haney, serán los encargados de darle espectáculo a los aficionados. La mayoría de los púgiles que estarán en acción cuentan con récords positivos en lo que a nocauts se refiere, situación que aumenta las expectativa sobre lo que puede llegar a suceder en el cuadrilátero.

De esta manera, la mesa está servida para un evento que tiene horario de inicio previsto para las 17:00hs del Centro de México. Toda la acción del día podrá ser seguida mediante DAZN.

Publicidad

Cartelera completa de la pelea de David Benavidez vs. Anthony Yarde

  • Mohammed Alakel vs. Jiaming Li | Peso superpluma
  • Julio Porras vs. Pius Penda | Peso supermediano
  • Sultan Almohammed vs. Umesh Chavan | Peso ligero
  • Vito Mielnicki vs. Samuel Nmomah | Peso mediano
  • Jesse Bam Rodríguez vs. Fernando Puma Martínez | Peso supermosca
  • Sam Noakes vs. Abdullah Mason | Peso ligero
  • Brian Norman Jr. vs. Devin Haney | Peso welter
  • David Benavídez vs. Anthony Yarde | Peso semipesado

¿A qué hora empieza la cartelera de David Benavidez vs. Anthony Yarde?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 14:00hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 18:00hs.

Horarios de inicio de la cartelera de David Benavidez vs. Anthony Yarde según país

  • México: 14:00hs
  • Colombia – Perú: 15:00hs
  • Chile – Estados Unidos: 16:00hs
  • Argentina: 17:00hs
  • España: 22:00hs
Publicidad

¿Dónde ver la cartelera de David Benavidez vs. Anthony Yarde?

Toda la acción podrá ser seguida mediante DAZN desde cualquier parte del mundo.

lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
Quién pelea HOY sábado 22 de noviembre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas
Boxeo

Quién pelea HOY sábado 22 de noviembre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

El favorito de Devin Haney entre Canelo Álvarez y Terence Crawford
Boxeo

El favorito de Devin Haney entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Se confirmó una de las carteleras más espectaculares del año
Boxeo

Se confirmó una de las carteleras más espectaculares del año

Quién pelea HOY sábado 22 de noviembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO
MMA

Quién pelea HOY sábado 22 de noviembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo