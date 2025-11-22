David Benavidez vs. Anthony Yarde: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver en VIVO

Es momento de acción de la buena, es tiempo de una de las mejores carteleras que entregará el año 2025, la última capaz de centrar la atención de todos los amantes del deporte. Este sábado 22 de noviembre, Riad será la casa del pugilismo en una velada en la que habrá varias peleas con títulos del mundo en juego.

Publicidad

Publicidad

David Benavidez y Anthony Yarde serán los últimos en salir al cuadrilátero como los protagonistas más importantes del día. El Monstruo Mexicano tiene en su poder las coronas AMB y OMB de la división de los semipesados, por lo que dar un golpe en la mesa ante Yarde sería más que importante para confirmar su estatus de superestrella.

Por otro lado, estrellas como Jesse Rodríguez, Fernando Martínez, Abdullah Mason o Devin Haney, serán los encargados de darle espectáculo a los aficionados. La mayoría de los púgiles que estarán en acción cuentan con récords positivos en lo que a nocauts se refiere, situación que aumenta las expectativa sobre lo que puede llegar a suceder en el cuadrilátero.

De esta manera, la mesa está servida para un evento que tiene horario de inicio previsto para las 17:00hs del Centro de México. Toda la acción del día podrá ser seguida mediante DAZN.

Publicidad

Publicidad

Cartelera completa de la pelea de David Benavidez vs. Anthony Yarde

Mohammed Alakel vs. Jiaming Li | Peso superpluma

| Peso superpluma Julio Porras vs. Pius Penda | Peso supermediano

| Peso supermediano Sultan Almohammed vs. Umesh Chavan | Peso ligero

| Peso ligero Vito Mielnicki vs. Samuel Nmomah | Peso mediano

| Peso mediano Jesse Bam Rodríguez vs. Fernando Puma Martínez | Peso supermosca

| Peso supermosca Sam Noakes vs. Abdullah Mason | Peso ligero

| Peso ligero Brian Norman Jr. vs. Devin Haney | Peso welter

| Peso welter David Benavídez vs. Anthony Yarde | Peso semipesado

¿A qué hora empieza la cartelera de David Benavidez vs. Anthony Yarde?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 14:00hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 18:00hs.

Horarios de inicio de la cartelera de David Benavidez vs. Anthony Yarde según país

México: 14:00hs

Colombia – Perú: 15:00hs

Chile – Estados Unidos: 16:00hs

Argentina: 17:00hs

España: 22:00hs

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver la cartelera de David Benavidez vs. Anthony Yarde?

Toda la acción podrá ser seguida mediante DAZN desde cualquier parte del mundo.