Teófimo López vs. Shakur Stevenson: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver EN VIVO

El boxeo mundial se prepara para una de las peleas más esperadas del año. Teófimo López y Shakur Stevenson se verán las caras este sábado por la noche en un combate que promete mucho de principio a fin. El duelo será el plato fuerte de una velada de primer nivel que tendrá lugar en el mítico Madison Square Garden de Nueva York.

López llegará como campeón superligero de la Organización Mundial de Boxeo con la intención de defender su cinturón y reafirmar su dominio en la categoría. Del otro lado estará Stevenson, invicto, decidido a dar el golpe sobre la mesa y consagrarse en una nueva división.

La pelea principal está prevista para la medianoche del sábado, aunque el horario exacto dependerá del desarrollo de los combates previos. La expectativa es máxima y el ambiente promete estar cargado desde el primer round hasta el último segundo.

Cartelera completa de la velada

Teófimo López (C) vs. Shakur Stevenson – Título superligero de la WBO

– Título superligero de la WBO Keyshawn Davis vs. Jamaine Ortiz – Superligero

Bruce Carrington vs. Carlos Castro – Título vacante peso pluma del WBC

Carlos Adames vs. Austin Williams – Combate sujeto a modificación

Jarrell Miller vs. Kingsley Ibeh – Peso pesado

Ziyad Al Maayouf vs. Kevin Castillo – Peso wélter

Horarios de Teófimo López vs. Shakur Stevenson

01:30 – Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

00:30 – Bolivia y Venezuela

23:30 – Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Este)

22:30 – México y Estados Unidos (Central)

21:30 – Estados Unidos (Montaña)

20:30 – Estados Unidos (Pacífico)

La velada se podrá seguir en vivo a través de DAZN, mediante el sistema de pago por evento (PPV), una opción ideal para no perderse ninguno de los grandes combates de la noche y vivir desde casa una función que promete mucho.

En síntesis

Teófimo López defenderá el título superligero de la WBO ante Shakur Stevenson este sábado.

defenderá el título superligero de la ante este sábado. El combate estelar iniciará a las 22:30 horas de México y será transmitido por DAZN PPV .

de México y será transmitido por . La cartelera incluye el duelo entre Bruce Carrington y Carlos Castro por el título WBC pluma.

