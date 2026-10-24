Quién pelea HOY sábado 24 de octubre de 2026 en box: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

Este 24 de octubre, será una jornada especial para México en el boxeo. Una de las principales figuras del país se presentará para intentar consolidar su lugar de estrella y ser campeón del mundo.

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El protagonista más importante del día será Emanuel Navarrete, quien se enfrentará a O’Shaquie Foster. Entre el mexicano y el estadounidense estarán en juego los título OMB, FIB y CMB del peso superpluma, por lo que la expectativa de los aficionados es disfrutar de una contienda de alto voltaje, alejada del aburrimiento.

Todo esto servirá como previa de lo que sucederá el próximo sábado 31 de octubre, fecha elegida para que se presente Canelo Álvarez. El tapatío tendrá su primera y única aparición del año en la que se medirá al francés Christian Mbilli.

Las peleas más destacadas de este sábado 24 de octubre:

Steven Navarro vs. Emanuel Moreno | Peso gallo

| Peso gallo Frank Martin vs. Tarik Zaina | Peso superligero

| Peso superligero Albert Gonzalez vs. Edward Vazquez | Peso pluma

| Peso pluma O’Shaquie Foster vs. Emanuel Navarrete | Peso superpluma

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En síntesis