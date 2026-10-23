América atraviesa un gran momento en el Apertura 2026 y buscará extenderlo ante Pachuca, aunque Guillermo Almada tiene tres preocupaciones de cara al próximo compromiso. Además, el club ya tendría una decisión sobre el futuro de uno de sus refuerzos.

América está pasando por un gran presente en la temporada. El equipo dirigido por Guillermo Almada viene de conseguir dos goleadas importantes ante León y Atlas, resultados que le permitieron convertirse en el líder en solitario del Apertura 2026 de la Liga MX. Las Águilas atraviesan un buen momento futbolístico y quieren mantener ese nivel para consolidarse en la parte alta de la clasificación.

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Este domingo, desde las 20:00 horas de la CDMX, el conjunto azulcrema recibirá a Pachuca en el Estadio Azteca por la jornada 14 del certamen. El objetivo será conseguir otro resultado positivo para seguir en la cima y ganar todavía más confianza de cara a los compromisos decisivos que se aproximan.

Sin embargo, en las últimas horas llegaron algunas noticias que encendieron las alarmas en Coapa. Guillermo Almada podría no contar con todos sus futbolistas para el encuentro ante los Tuzos, por lo que habrá que seguir de cerca la evolución de los jugadores que presentan molestias físicas.

En concreto, Alejandro Zendejas, Dagoberto Espinoza y Ramón Juárez están en duda para el próximo partido del América. Los tres futbolistas no se encuentran en las mejores condiciones físicas y su disponibilidad dependerá de cómo evolucionen en las próximas horas. Por ahora, el cuerpo técnico deberá esperar para saber si podrá contar con ellos ante Pachuca.

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🚨Alejandro Zendejas, Dagoberto Espinoza y Ramón Jugarez están en duda para jugar con el @ClubAmerica contra Querétaro🚨🦅👀 •Raphael Veiga apunta a ser la primera baja del @ClubAmerica en diciembre Vía: @Leonlec . #GrandesDeCorazon https://t.co/KbasQfS5hO — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) October 23, 2026

La primera baja que tendría América para 2027

Mientras el América se concentra en mantener su buen paso en el Apertura 2026, también comienzan a aparecer decisiones relacionadas con la planificación de la próxima temporada. Uno de los nombres que podría salir es el de Raphael Veiga, quien no habría cumplido con las expectativas desde su llegada al conjunto azulcrema.

De acuerdo con esta información, la directiva no tendría previsto hacer uso de la opción de compra de 6 millones de dólares por el futbolista brasileño, por lo que su continuidad en el equipo para 2027 estaría en duda. De confirmarse esta decisión, Veiga podría convertirse en una de las primeras bajas del América de cara al próximo año.

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