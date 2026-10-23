Mientras a Cristiano Ronaldo le faltan 18 goles para los 1000, así está Lionel Messi en la carrera

Cristiano Ronaldo llegó a los 982 goles tras marcar en el triunfo de Al-Nassr por 3-1 ante Al-Faisaly y quedó a solo 18 tantos de alcanzar los 1000. Lionel Messi también persigue esa marca histórica y ya suma 936 goles en su carrera profesional.

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia y está cada vez más cerca de alcanzar una cifra que parecía imposible: los 1000 goles en su carrera profesional. Al-Nassr jugó este viernes por la mañana de México una nueva jornada de la Saudi Pro League y consiguió un importante triunfo por 3-1 como visitante ante Al-Faisaly, resultado que le permitió subir a la cima del torneo junto a Al-Qadisiya.

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El encuentro también significó una revancha para el astro portugués, quien en su última presentación había fallado un penal y desperdiciado una oportunidad con el arco prácticamente vacío. Esta vez, Cristiano volvió a hacerse presente en el marcador al anotar uno de los tres goles de su equipo y llegó a 982 tantos en su carrera profesional.

¡UN ANIMAL INSACIABLE! El gol 982 de Cristiano Ronaldo desde la grada. El portugués esta a 18 goles de los 1000. 📹 Rtiban1 #LigaSaudí #CristianoRonaldo #TVCDeportes https://t.co/RRR9j0VAQx — TVC Deportes (@TVCDeportes) October 23, 2026

Si bien CR7 ya es el máximo goleador de la historia del fútbol, todavía tiene un objetivo por cumplir: alcanzar los 1000 goles. Para conseguirlo, necesita marcar apenas 18 tantos más, una cifra que lo mantiene cada vez más cerca de una marca histórica.

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Sin embargo, no es el único que sueña con llegar a ese número, ya que Lionel Messi también continúa sumando goles y busca alcanzar la misma cifra, aunque todavía se encuentra más lejos, pero está pasando por un gran presente y de a poco se acerca.

Los goles que tiene Lionel Messi en su carrera profesional

Lionel Messi acumula 936 goles en su carrera profesional, por lo que todavía necesita 64 tantos para llegar a los 1000. El capitán argentino también quiere alcanzar esa cifra histórica y continúa ampliando sus registros goleadores en la MLS.

En sintesis

Cristiano Ronaldo anotó con Al-Nassr y llegó a 982 goles en su carrera.

con Al-Nassr y llegó a 982 goles en su carrera. Al-Nassr derrotó 3-1 a Al-Faisaly y subió a la cima de la liga.

a Al-Faisaly y subió a la cima de la liga. Lionel Messi acumula 936 goles profesionales y se ubica a 64 del millar.