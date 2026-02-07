Es tendencia:
Quién pelea HOY sábado 7 de febrero de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

Por Lucas Lescano

Nick Ball buscará seguir siendo campeón del mundo en el boxeo.
Nick Ball buscará seguir siendo campeón del mundo en el boxeo.

Las jornadas de boxeo continúan este sábado 7 de febrero. El segundo mes del año se estrena tras lo que fue la excelente jornada que tuvo como ganador a Shakur Stevenson ante Teófimo López el pasado fin de semana y lo hará con una contienda que tendrá un nuevo cinturón en juego, para buscar un campeón que extienda su reinado o que un nuevo monarca llegue a lo más alto del deporte.

En ese sentido, los protagonistas principales del día serán Nick Ball y Brandon Figueroa. En Liverpool, el británico y local se medirá ante el estadounidense Brandon Figueroa en una contienda en la que expondrá su título AMB del peso pluma. Ball, quien tiene un récord de 23-0-1, se medirá al norteamericano que llega a la historia con números de 26-2-1 y con la intención de amargar la fiesta del dueño de casa.

A su vez, en la cartelera también se podrá contar con la presencia de Alejandro Jair González. El mexicano será parte del duelo coestelar del día y se enfrentará a Andrew Cain en el peso gallo. Aunque en esta oportunidad, no habrá ningún cinturón en disputa, lo cierto es que el duelo servirá para definir cosas importantes para el futuro de uno y otro en la categoría.

El inicio del horario para la jornada que se desarrollará en el Echo Arena está previsto para las 13:00hs del Centro de México, 14:00hs en Bogotá y 16:00hs en Buenos Aires. Toda la actividad del día podrá ser seguida de manera única y exclusiva a través de DAZN, con las peleas preliminares y las más destacadas de la velada.

Las peleas más destacadas de este sábado 7 de febrero:

Luke Turner vs. Jensen Irving | Peso medio
Paddy Lacey vs. Jack Swallow | Peso medio
William Bichall vs. Caine Singh | Peso superpluma
Lucas Szeto-Biswana vs. Liam MacMillan | Peso wélter
Stephen Clarke vs. Omar Rodríguez | Peso medio
Jack Tuner vs. Juan Carlos Martínez | Peso supermosca
Andrew Cain vs. Alejandro Jair González | Peso gallo
Nick Ball vs. Brandon Figueroa | Peso pluma

