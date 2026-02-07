Quién pelea HOY sábado 7 de febrero de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Las jornadas de boxeo continúan este sábado 7 de febrero. El segundo mes del año se estrena tras lo que fue la excelente jornada que tuvo como ganador a Shakur Stevenson ante Teófimo López el pasado fin de semana y lo hará con una contienda que tendrá un nuevo cinturón en juego, para buscar un campeón que extienda su reinado o que un nuevo monarca llegue a lo más alto del deporte.

En ese sentido, los protagonistas principales del día serán Nick Ball y Brandon Figueroa. En Liverpool, el británico y local se medirá ante el estadounidense Brandon Figueroa en una contienda en la que expondrá su título AMB del peso pluma. Ball, quien tiene un récord de 23-0-1, se medirá al norteamericano que llega a la historia con números de 26-2-1 y con la intención de amargar la fiesta del dueño de casa.

A su vez, en la cartelera también se podrá contar con la presencia de Alejandro Jair González. El mexicano será parte del duelo coestelar del día y se enfrentará a Andrew Cain en el peso gallo. Aunque en esta oportunidad, no habrá ningún cinturón en disputa, lo cierto es que el duelo servirá para definir cosas importantes para el futuro de uno y otro en la categoría.

El inicio del horario para la jornada que se desarrollará en el Echo Arena está previsto para las 13:00hs del Centro de México, 14:00hs en Bogotá y 16:00hs en Buenos Aires. Toda la actividad del día podrá ser seguida de manera única y exclusiva a través de DAZN, con las peleas preliminares y las más destacadas de la velada.

Las peleas más destacadas de este sábado 7 de febrero:

Luke Turner vs. Jensen Irving | Peso medio

Paddy Lacey vs. Jack Swallow | Peso medio

William Bichall vs. Caine Singh | Peso superpluma

Lucas Szeto-Biswana vs. Liam MacMillan | Peso wélter

Stephen Clarke vs. Omar Rodríguez | Peso medio

Jack Tuner vs. Juan Carlos Martínez | Peso supermosca

Andrew Cain vs. Alejandro Jair González | Peso gallo

Nick Ball vs. Brandon Figueroa | Peso pluma