Pumas UNAM volvió a jugar tras la durísima derrota por 4-1 ante San Diego FC en la Concachampions. Los universitarios visitaron a Atlas por la jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Si bien el equipo sigue invicto en el certamen, se les escapó la victoria sobre el final y el encuentro terminó igualado 2-2.

Las críticas hacia el entrenador no tardaron en llegar, más aún después de la goleada sufrida en el torneo internacional durante la semana, del cual buscarán recuperarse el próximo martes cuando jueguen como locales ante su afición en el CU.

En ese contexto, Efraín Juárez enfrentó los cuestionamientos en conferencia de prensa y dejó un mensaje para todos aquellos que apuntan tanto contra él como contra sus jugadores.

“El equipo cree. Por 20 minutos malos el martes, le gusta estar tranquilo, estar consciente. Obviamente siempre hay detractores, que es normal, pero estoy tranquilo y contento con la reacción después de un partido complicado el martes”, expresó el entrenador.

Luego, Juárez también elogió al rival al que enfrentaron y valoró el rendimiento que tuvo su equipo: “Competimos con el tercer lugar, porque estaba en el tercer lugar, y que te empaten el partido en el último minuto ayuda mucho con la reacción”.

Efraín Juárez sueña con la remontada ante San Diego

“Hoy puedo decir que seguimos invictos, que tenemos un partido en casa para remontar el martes y la realidad es que son de esas cosas externas que no puedo controlarlas. Lo que puedo controlar es adentro con los jugadores y hoy mis jugadores me demostraron”, reveló el entrenador, quien mantiene plena confianza en su plantel.

En síntesis