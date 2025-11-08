Quién pelea HOY sábado 8 de noviembre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Tras las cancelaciones de las peleas de Gervonta Davis y Jake Paul y las de los hijos de Julio César Chávez, Jr. y Omar, el boxeo se quedó sin grandes presentaciones de aquí a lo que resta del año. En ese sentido, la jornada de este sábado 7 de noviembre ha tomado una importancia mayor para los aficionados que desean disfrutar una buena jornada de box.

El gran protagonista del día será Vergil Ortiz. La estrella que desea consolidarse como una figura importante del boxeo, buscará retener su corona interina del CMB en el peso superwélter. Quien estará en la otra esquina será Erickson Lubin en una contienda que promete entregar grandes emociones.

Ortiz, quien posee un récord de 23-0 y 21 victorias por la vía del nocaut, está en el punto justo a sus 27 años de consolidarse como un campeón del mundo difícil de batir, capaz de dejar en el camino a rivales de menor tenor. Por su parte, Lubin llega a la contienda con números imponentes de 27-2 y, a sus 30 años, buscará amargar la fiesta de Vergil.

El combate estelar y la velada previa podrá ser seguida de manera exclusiva y desde cualquier parte del mundo, únicamente por DAZN. Está previsto que el espectáculo comience alrededor de las 19:00hs del Centro de México, 20:00hs en Bogotá y 22:00hs en Buenos Aires.

Las peleas más destacadas de este sábado 8 de noviembre: