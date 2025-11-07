Es tendencia:
David Benavidez busca a Canelo Álvarez: “Más grande que con Golovkin”

El Monstruo Mexicano está convencido del impacto que podría generar un enfrentamiento con Saúl.

Por Lucas Lescano

David Benavidez cree que podría superar en importancia a Golovkin.
© Getty ImagesDavid Benavidez cree que podría superar en importancia a Golovkin.

David Benavidez no oculta su deseo de enfrentar a Canelo Álvarez y sigue convencido de que ese combate terminará ocurriendo tarde o temprano. Sin embargo, el Monstruo Mexicano fue más allá y aseguró que, si la pelea se concreta en 2026, podría ser incluso más grande que cualquiera de las que protagonizó Saúl frente a Gennady Golovkin.

Benavidez afirmó que lo importante que sería un duelo con Canelo

El enfrentamiento entre ambos se viene gestando desde hace años y es, sin dudas, uno de los más esperados por los fanáticos del boxeo mexicano. Benavidez, actual campeón del CMB, considera que el contexto actual del deporte haría del duelo un evento histórico, capaz de superar incluso los récords de audiencia que dejaron las batallas entre Canelo y GGG.

“Mira, la pelea con Canelo está más viva que nunca. Creo que en 2026 podría ser incluso más grande que cualquier cosa que hayamos visto, incluso más grande que Canelo vs. GGG”, afirmó Benavidez en ESPN. Por otro lado, completó: “Los aficionados han estado esperando este enfrentamiento mexicano, y con todos los cambios que está experimentando el boxeo ahora mismo, se va a dar”.

David Benavidez no quiere obtener más peleas de segunda línea.

David Benavidez mantiene la ilusión de enfrentar a Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

A pesar de que todos los títulos del peso supermediano quedaron en manos de Terence Crawford tras su victoria sobre Álvarez, Benavidez mantiene firme su objetivo de enfrentar al excampeón. “Ahora mismo estoy concentrado en construir mi legado. Sí, todo el mundo quiere verme a mí y a Canelo. Es la pelea que podría romper récords”, añadió David.

Mientras tanto, el estadounidense continúa enfocado en su presente. En las próximas semanas defenderá su título mundial del CMB frente a Anthony Yarde en Riad, Arabia Saudita, y ya analiza un posible salto al peso pesado. Según reconoció, hay muchos rivales en su división actual que evitan enfrentarlo, y eso lo tiene cansado.

En síntesis

  • David Benavidez cree que su potencial pelea contra Canelo Álvarez en 2026 podría superar a Canelo vs. GGG.
  • Benavidez, campeón actual del CMB, considera el duelo con Álvarez uno de los más esperados por el boxeo mexicano.
  • El boxeador estadounidense defenderá su título mundial del CMB contra Anthony Yarde en Riad, Arabia Saudita.
lucas lescano
Lucas Lescano
